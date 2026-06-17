150 tonluk dev denizi yara yara İstanbul'a geliyor

Karpowership, açık deniz (offshore) faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Japonya yapımı yeni bir gemi satın aldı. 2007 yılında yapılan ve 12 bin beygir gücüne sahip Maverick I isimli gemiyi filosuna kattığı, satın alma sonrası geminin adının Karadeniz Powership Levent Bey olarak değiştirildiği öğrenildi.

150 TONLUK DEV DENİZİ YARA YARA İSTANBUL'A GELİYOR

68 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip olan gemi, 150 tonluk çekme kapasitesiyle denizi yara yara İstanbul'a geliyor.

Bu yatırımla birlikte Karpowership’in operasyonel filosundaki gemi sayısı daha da artarken, şirketin envanterinde 45 powership, 11 LNG gemisi ve 2 adet anchor handling (çapa destek) gemisi bulunuyor.

KARPOWERSHIP LNG PAZARINDA DA AKTİF

Karadeniz Powership Levent Bey, tersaneden Salvigilant adıyla çıkmış, ilk olarak PACC Offshore Services Holdings (POSH) sonra da POSH Terasea’ye hizmet vermişti.

2020 yılında POSH Terasea'nın tasfiye sürecine girmesinin ardından gemi, başka bir gemiyle birlikte toplu bir anlaşmayla Singapur merkezli Kim Heng Offshore & Marine firmasına satıldı. Bir dönem Bridgewater 161 adıyla hizmet veren gemi, 2024 yılında Maverick Offshore bünyesine katılarak Maverick I adını aldı. Son olarak gerçekleştirilen satın alma işlemiyle birlikte gemi, Karpowership filosuna dahil edildi.

8.000 MW’ın üzerinde toplam kurulu güce sahip dünyanın tek yüzer enerji santrali (powership) filosunu işleten Karpowership, aynı zamanda kendi filosu ve altyapısı üzerinden sıvılaştırma, depolama ve kargo transfer hizmetleri sunarak LNG pazarında etkin bir konumda bulunuyor.