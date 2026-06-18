FIFA'nın Beşiktaş'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş, Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda adeta ihya olacak. Siyah-beyazlılar, dev turnuvaya gönderdiği 5 yıldız futbolcu için FIFA'dan tazminatı almaya hazırlanıyor. FIFA, oyuncuların sakatlık riskleri ve kulüplerinden uzak kaldıkları her gün için "Kulüp Yardımları Programı" adı altında takımlara devasa bir bütçe ödüyor.

5 YILDIZ İÇİN GÜNLÜK TAZMİNAT KASAYA GİRECEK

Türkiye A Milli Takımı formasıyla turnuvada boy gösterecek Orkun Kökçü'nün yanı sıra; Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili), Amir Murillo (Panama) ve Amir Hadziahmetovic (Bosna Hersek) gibi uluslararası yıldızlarını milli takımlara gönderen Beşiktaş, bu isimlerin turnuvada geçirdiği her saniye için tazminat kazanacak.

FIFA'DAN GÜNLÜK 5 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMESİ

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için belirlediği güncel kurallara gör3e; futbolcuların kulüplerinden ayrılıp milli takım kampına katıldığı günden turnuvaya veda ettikleri güne kadar geçen süreçte kulüplere oyuncu başına günlük yaklaşık 5.000 Dolar tazminat ödeniyor. Resmi hazırlık dönemi ve grup aşaması dâhil olmak üzere hesaplanan 27 günlük süreç baz alındığında, siyah-beyazlıların kasasına sadece grup aşaması bittiğinde toplam 675.000 Dolar tazminat bedeli (oyuncu başına 135.000 Dolar) girmesi kesinleşecek.

Oyuncular İlerledikçe Tazminat Katlanacak

Bu hesaplama sadece grup aşaması sonuna kadar olan süreci kapsıyor. Kara Kartal'ın yıldız futbolcuları ve milli takımları turnuvada üst turlara yükseldikçe, kulübün alacağı günlük tazminat miktarı da katlanarak artacak. Ayrıca oyuncuların son 2 yıllık kulüp geçmişlerine göre yapılacak paylaşımlar ve eleme maçlarında sergiledikleri performanslar için ödenecek ek primlerle birlikte, Beşiktaş'ın FIFA'dan alacağı toplam tazminat bedelinin çok daha büyümesi bekleniyor.