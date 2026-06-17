150 bin euroyu duyunca Çorum FK ile görüşmeye gitti: Selçuk İnan'a sözünü tutmadı

Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor'da Hrvoje Smolcic'ten gelen haber ortalığı karıştırdı.

KOCAELİSPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ SELÇUK İNAN'A SÖZ VERDİ

Özgür Kocaeli'nde yer alan habere göre; Kocaelispor yönetimi, Hırvat futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 800 bin euro teklif etti. Oyuncu maaş teklifini kabul ederken sözleşmenin 3 yıl olması için Selçuk İnan'la temas kurdu.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın önerisiyle yönetim teklifi kabul etti. Oyuncu da bunun üzerine Kocaelispor'la prensipte anlaştı.

ÇORUM FK 150 BİN EURO FAZLA VERİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ancak imzalar atılmadan Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşen Çorum FK, yıllık 950 bin euro teklif etti. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma olmasa da Kocaelispor transferi durdurma kararı aldı.

"DÜRÜST DAVRANMADI"

Konuya dair Özgür Kocaeli'ne konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Özel oyuncu hakkımızı kullanmak istedik. Bu nedenle en üst limite çıktık. Geçen sezon 450 bin Euro’ya oynayan Smolcic’e vergiler hariç 800 bin Euro teklif ettik. Hocamızla yaptığı görüşmede ‘tamam’ demesine rağmen, başka bir takımdan gelen biraz daha yüksek teklif sonrasında menajeri fikrini değiştirmiş. Çorum FK ile İstanbul’da bir görüşme yapacağını geç saatlerde öğrendik. Bizde oynama isteğinin olmadığı ve dürüst davranmadığı düşüncesiyle bu transferden vazgeçtik. Çorum FK ile anlaşamazsa yeniden bize dönüş yapabilir. Böyle bir ihtimal var. O zaman yeni bir durum değerlendirmesi yaparız. Taraftarımız şunu bilsin; Smolcic’i kadromuzda tutmak için ne gerekiyorsa yaptık" dedi.