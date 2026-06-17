Son Dakika | Butlanın ihraç talebinin ardından Özgür Özel'den toplanma çağrısı

Butlan yönetiminin, aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı CHP'li 6 il başkanının ihracını istemesinin ardından CHP Lideri Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

İhraç kararları alındığı sırada 72 il başkanıyla toplantı halinde olan CHP Lideri Özgür Özel kararın hukuksuz olduğunu vurguladı.

Özel tüm partilileri illerinde bulunan il başkanlıklarında toplanma çağrısı yaptı.

"PARTİ İÇİNDE DARBEYE TESLİM OLMAYIZ"

"İl başkanlarımızla toplantı yaptık. Toplantı sırasında bu karar çıktı, bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi" ifadelerini kullanan seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle konuştu:

"Tüm partililerimizi, görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımıza ve il başkanlarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

"Komşu iller olarak dayanışmamızı göstereceğiz, Genel Merkez olarak dayanışmamızı göstereceğiz." diyen Özgür Özel, "Parti içindeki darbeye teslim olmayız, olmayacağız." ifadelerini kullandı.

BUTLANIN İHRAÇ TALEPLERİ

Erzurum: İl Başkanı Serhat Can Eş disipline sevk edildi; yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa: İl Başkanı Nihat Yeşiltaş disipline sevk edildi; yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis: İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi; yerine henüz bir atama yapılmadı.

Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

GÖREVDEN ALINAN İL BAŞKANLARI VE YENİ ATAMALAR

Gaziantep: İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nesanır atandı.

Adana: İl Başkanı Anıl Tanburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya: İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara: İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, yerine Fahri Yıldırım atandı.

İzmir: İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

Öte yandan butlan yönetimi CHP Kadın Kolları'nın feshedildiğini ve Asu Kaya'nın görevden alındığını bildirdi.