İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

Meclis'e İYİ Parti listelerinden giren İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir 24 Temmuz 2024'te "İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" açıklamasından kısa süre sonra CHP'ye katılmıştı.

Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan krizinin devam ettiği CHP'de, ihraçların Yargıtay'a işlenmesiyle milletvekili sayısı 129'a düşmüştü. Özdemir'in istifasıyla bu sayı 128 oldu.

BUTLANDAN 9 İHRAÇ

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin aldığı kararla, 9 milletvekili "kesin ihraç" talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Henüz kesin karar çıkmadan Yargıtay, bu milletvekillerinin parti üyeliklerini bugün sildi. Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: STANDART İŞLEM

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'standart işlem' olduğunu söyledi.

UMUT AKDOĞAN: BU NE ACELE?

Parti üyeliği silinen isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk sürecinin devam etmesine rağmen Yargıtay sisteminden parti üyeliğinin silindiğini duyurarak karara sert tepki gösterdi.

Akdoğan, şunları söyledi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."