Kırmızısını deli gibi yerken kuşlar sarısına bakmıyorlar bile! Doğanın şaşırtıcı ipucu!

Peki, kuşların neden o klasik kırmızı ahududuları çılgınca tercih edip, bu altın sarısı hazineleri öylece geride bıraktığını hiç merak ettiniz mi?

İşte size küçük bir ipucu : Kuşlar birdenbire cömertleştikleri veya bu aralar diyetlerine dikkat etmeye başladıkları için değil!

SARI AHUDUDULAR: BAHÇENİN GİZLİ HAZİNESİ

İster sürekli meyve veren (yediveren) cinsten olsun, ister sadece yazlık çeşitler yetiştirin; ahududu (Rubus idaeus) bir bahçıvanın rüyası ve saf bir mutfak zevkinin tam kendisidir. Peki ama bugüne kadar sarı ahududuya hiç şans verdiniz mi?

Bu altın sarısı meyveler aslında soframıza ve hayatımıza pek çok güzellik katıyor: Çok daha tatlı, daha az ekşi bir lezzet profilinin yanı sıra yerken rahatsız etmeyen daha az çekirdek oranı ve -işte işin en can alıcı noktası- harika tatlıları renklendirmek için mükemmel, estetik bir renk ziyafeti! Üstelik en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Kuşlar onlarla pek ilgilenmiyor. Bu da demek oluyor ki, değerli hasadınızın tadını bahçenize çirkin koruma ağları germek zorunda kalmadan, keyifle çıkarabilirsiniz.

SADECE BRONZLAŞMIŞ BİR KIRMIZI AHUDUDU DEĞİL!

Sarı ahududular, ev bahçelerinin zamansız ve klasik yıldızları olan kırmızı kuzenlerinin yanında biraz egzotik ve sıra dışı görünse de, aslında pazar tezgahlarında hâlâ nadir bulunan bir türdür. Garip bir şekilde, onları yetiştirmek ve bakmak da oldukça basittir; ancak ne yazık ki genellikle daha tanıdık olan kırmızı çeşitlerin gölgesinde kalırlar. Peki, bu sarı ahududuların asıl gizli özelliği nedir ve yerel kuşlar neden onlara bu kadar soğuk ve mesafeli davranır?

Şekil, yapı ve yetiştirilme kriterleri açısından sarı ahududular kırmızı olanlarla neredeyse tamamen aynıdır. Ancak iş renge geldiğinde senaryo tamamen değişir. Kırmızıların aksine, sarı ahududuların yapısında daha az pigment bulunur; bu biyolojik durum nedeniyle olgunlaştıklarında altın sarısı veya hatta açık turuncu çekici bir renge bürünürler. Bu durum, tamamen basit bir doğal mutasyonun harika bir sonucudur. Üstelik avantajları sadece bu şık dış görünüşle de sınırlı kalmıyor:

Kırmızı kuzenlerine kıyasla genellikle biraz daha az tatlı ve çok daha az ekşidirler.

İçindeki daha az çekirdek miktarı; ağızda pürüzsüz bir doku bırakması anlamına gelir, bu da onları şaşırtıcı derecede lezzetli reçel ve jöleler yapmak için bir numaralı tercih yapar.

Ve işte en ilginç, en can alıcı noktaya geldik: Bu alışılmadık altın rengi, kuşların -ya da doğadaki meraklı atıştırmalıkçıların -iştahını hiçbir şekilde kabartmıyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse, hepimiz "gerçek" bir ahududunun mutlaka kırmızı olması gerektiği fikriyle büyüdük. Eğer meyve sarıysa, bizim insan beynimiz ve görünüşe göre minik kuşların beyni de onu otomatik olarak "henüz ham, yani olgunlaşmamış, hazır değil" olarak etiketleyip geçiyor!

Olgunlaşmamış bir ahududuyu, tamamen olgunlaşmış sarı bir ahududuyla karıştırmayın

Tabii bu alışılmadık renk, biz insanlar için harika bir sanatsal fırsat sunuyor; çarpıcı bir kontrast yaratmak adına kırmızı ve sarı meyveleri aynı tabakta karıştırarak, misafirlerinize göz alıcı modern tatlılar sunabilirsiniz.

KUŞLAR SARI AHUDUDULARI NEDEN ÇOĞUNLUKLA GÖRMEZDEN GELİYOR?

Çoğu ahududu çalısı; tıpkı yakın kuzenleri olan kuş üzümü ve çilek gibi, doğadaki şeker avcısı kuşları kendine mıknatıs gibi çeken küçük, parlak kırmızı meyvelerle dolup taşar. Bu yüzden birçok bahçede, kuşların siz daha "reçel" bile diyemeden tüm mahsulünüzü bir çırpıda çalmasını engellemek için her yere koruyucu ağlar germeniz gerekir. Ama bahçenize sarı ahududular ektiğinizde durum tamamen değişir.

Kuşlar bu altın renkli meyvelerle neredeyse hiç ama hiç ilgilenmiyor. Aslında bahçenize sarı meyveli ahududu çeşitleri dikerek, kuş hırsızlığını ve hasat kaybını çok ciddi ve önemli bir ölçüde azaltmış olursunuz. Böylece o zahmetli koruma ağlarınızı başka bir gün, başka meyveler için saklayabilirsiniz. Sonuç olarak, birdenbire tüm o lezzetli faydaları tek başınıza siz elde ediyorsunuz ve harika mahsulünüzü mahallenizdeki tüm obur kuş popülasyonuyla zorunlu olarak paylaşmak zorunda kalmıyorsunuz!