Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkmama sebebi belli oldu

2-0'lık yenilginin ardından basın toplantısına çıkan Vincenzo Montella, istatistiklerin Türkiye lehine olduğunu ancak şansın yüz çevirmediğini savundu. Boy farkı tartışmalarına ve taktik sorularına tek tek yanıt verdi.

MONTELLA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Vancouver'daki 2-0'lık yenilginin hemen ardından basın toplantısına çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hem maçı hem de eleştirileri soğukkanlılıkla karşıladığını göstermeye çalıştı. İtalyan teknik adam, Avustralya'nın iyi oynadığını teslim ederken Türkiye'nin sayısal üstünlüğüne rağmen gol yollarında neden başarısız olduğunu da yorumladı.

"ŞANSSIZ OLUNCA BÖYLE BİTİYOR"

Montella, maçın istatistiksel tablosunu hatırlatarak savunmasını temellendirdi. Yüzde 78 top hakimiyeti ve 30 şutla rakibini baskı altında tutan Türkiye'nin skoru lehine çevirememesini şanssızlıkla açıklayan teknik direktör, son aşamada etkili olamadıklarını da kabul etti. Avustralya'nın uzun boylu ve organize savunmasının aşılmasının kolay olmadığını vurgulayan Montella, rakibini de tebrik etmeyi ihmal etmedi.

BOY FARKI TARTIŞMASI

Maçın en çok konuşulan detaylarından biri yine gündeme geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun sırasıyla 190, 198 ve 194 santimetre boylarındaki Avustralyalı stoperlerle girdiği ikili mücadeleler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Montella bu tabloyu dolaylı biçimde kabul ederek uzun boylu rakiplere karşı savunmayı aşmanın güçlüğüne dikkat çekti.

"ELEŞTİRİLERE HER ZAMAN SAYGI DUYDUK"

Montella, yenilginin ardından yükselen eleştiri seslerine doğrudan yanıt verdi. Kazandıklarında da eleştiri aldıklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, bu durumu olağan karşıladığını ve saygıyla yaklaştığını vurguladı. Sahada en çok hedef alınan isim olan Kerem Aktürkoğlu'nu ise kararlılıkla savunan Montella, genç kanat oyuncusunun mücadele ruhunu ve sahaya olan bağlılığını öne çıkardı.

TAKTİK TERCİHLERE YANIT

Eleştirilerin odağındaki oyuncu değişikliklerini ve ilk 11 tercihlerini de açıklayan Montella, her kararının arkasında belirli bir oyun planı yattığını anlattı. Can Uzun'u forvet arkasında daha verimli gördüğünü belirten teknik direktör, Arda Güler'i merkeze çekerek oyunda tutmak istediğini ifade etti. Barış Alper Yılmaz'ın açık alanda güçlü olduğunu vurgulayan Montella, Kenan Yıldız'ı ise rakibin alan daralttığı bir ortamda dar alandaki teknik özellikleri nedeniyle oyuna aldığını açıkladı.