ATM'lerde fark edilmeyen ücret tuzağı

Bazı bankalar, kendi ATM'lerini kullanan diğer banka müşterilerinden, sadece hesap bakiyesi görüntüleme işlemi için 0,27 TL tutarında bir kesinti yapmaya başladı. Günlük hayatta sıkça başvurulan bu temel işlemin ücretli hale gelmesi, kamuoyunda geniş bir memnuniyetsizliğe yol açtı.

TÜKETİCİLER ÇÖZÜMÜ MOBİL UYGULAMALARDA ARIYOR

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, söz konusu kesintinin bankalar arasındaki altyapı ve hizmet maliyetlerini karşılamak adına yapıldığını ifade etse de vatandaşlar bu gerekçeyi ikna edici bulmuyor. Bu ek masrafla karşılaşmak istemeyen birçok kullanıcı, artık yalnızca kartının ait olduğu bankanın ATM'lerini tercih edeceğini belirtiyor.

Yasal mevzuatlar gereği, bankaların bu ve benzeri her türlü ücretlendirmeyi işlem gerçekleşmeden önce müşteriye açıkça bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Yaşanan bu gelişme, kullanıcı alışkanlıklarını da hızla değiştiriyor. Uzmanlar, bakiye kontrolü gibi işlemler için hiçbir ücret ödenmeyen mobil ve internet bankacılığı uygulamalarının tercih edilmesinin, bu tarz sürpriz masrafların önüne geçmedeki en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.