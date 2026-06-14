Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı yalan çıktı: Yayıncı kuruluş TRT kriz çıkardı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'yla kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Alınan mağlubiyetin ardından Kerem Aktürkoğlu ile Avustralyalı futbolcular arasındaki boy farkını gösteren fotoğraf ortalığı karıştı. Pek çok kullanıcı fotoğraf üzerinden milli takıma eleştirilerde bulundu.

FOTOĞRAFIN ALTINDAN YAPAY ZEKA ÇIKTI

Ancak söz konusu fotoğrafın yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı. Fotoğrafta 15 numarayla yer alan Burgess'in maçta 21 numarayı giydiği görüldü. 15 numaranın asıl sahibi olan Trewin ise maçta forma giymedi.

Ayrıca fotoğraftaki Türkiye formasının da geçmiş sezona ait olması dikkat çekti.

YAYINCI KURULUŞ TRT FOTOĞRAFI GERÇEK SANDI

Söz konusu fotoğrafın gerçek sanılarak yayıncı kuruluş TRT'de yayınlanması ise bir başka tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, TRT'ye dikkatsizliği nedeniyle sitem etti.