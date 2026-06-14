Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı yalan çıktı: Yayıncı kuruluş TRT kriz çıkardı
Avustralya'ya 2-0 mağlup olan milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nun yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Yayıncı kuruluş TRT'nin bile gerçek sanıp fotoğrafı ekrana vermesi tepki çekti.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'yla kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Alınan mağlubiyetin ardından Kerem Aktürkoğlu ile Avustralyalı futbolcular arasındaki boy farkını gösteren fotoğraf ortalığı karıştı. Pek çok kullanıcı fotoğraf üzerinden milli takıma eleştirilerde bulundu.
FOTOĞRAFIN ALTINDAN YAPAY ZEKA ÇIKTI
Ancak söz konusu fotoğrafın yapay zekayla üretildiği ortaya çıktı. Fotoğrafta 15 numarayla yer alan Burgess'in maçta 21 numarayı giydiği görüldü. 15 numaranın asıl sahibi olan Trewin ise maçta forma giymedi.
Ayrıca fotoğraftaki Türkiye formasının da geçmiş sezona ait olması dikkat çekti.
YAYINCI KURULUŞ TRT FOTOĞRAFI GERÇEK SANDI
Söz konusu fotoğrafın gerçek sanılarak yayıncı kuruluş TRT'de yayınlanması ise bir başka tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, TRT'ye dikkatsizliği nedeniyle sitem etti.