ABD'de uçak düştü: Bütün yolcular yaşamını yitirdi

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ABD'nin Missouri eyaletinde meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Missouri State Highway Patrol tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, Butler Memorial Airport yakınlarında meydana geldi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 12 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Şu an itibarıyla gelen bilgilere göre uçaktaki 12 kişinin tamamı hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Kazanın yaşandığı Butler, Kansas City kentinin yaklaşık 96 kilometre güneyinde bulunuyor.

Kazanın nedeni henüz açıklanmazken, olay yerinde inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yetkililerin, uçağın tipi, uçuş güzergâhı ve kazaya yol açan etkenlere ilişkin detayları soruşturma sonucunda paylaşması bekleniyor.