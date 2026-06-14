Myriam Sylla'dan İstanbul itirafları: "Hala hayattayım" dedi başına geleni ilk kez açıkladı
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Myriam Sylla, İstanbul'da geçirdiği günleri anlatırken, itiraflarda bulundu. "Hala hayattayım" diyen Myriam başına gelen bir olayı da açıkladı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan yıldızı Myriam Sylla, İstanbul'da geçen bir yılını anlattı.
Sylla, Gibbybaris'ta yer alan açıklamalarında şunları söyledi:
- Özel bir yıldı. Kolay bir yıl değildi çünkü yeni bir yere uyum sağlamak asla kolay değil. Üstelik oradaki trafik de hiç yardımcı olmadı.
- Ben Milano'da araba kullanmaktan çok korkan biriydim. İstanbul'da araba kullandım; hâlâ hayattayım, buradayım ve kendimle çok gurur duyuyorum.
- Ayrıca hedefler farklıydı, belki de bu yüzden kendimi farklı hissettim. Bazen kendimi bir şeyleri anlamakta ve kendimi anlaşılır kılmakta zorlanırken buldum. Dil yüzünden değil; belki de alışkanlıklardan, kültür farklılığından.
- Bu benim için yeni bir deneyim. Oradayken şöyle düşünüyordum: 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra dönüp baktığımda "Evimden ayrıldım, 2 yıl İstanbul'da yaşadım ve hayatım boyunca benimle kalacak bir deneyim yaşadım" diyebileceğim.
- Orada kendimi daha iyi tanıdım; kendimi tanımayı, yalnız kalabilmeyi öğrendim. Açıkçası kendimi seviyorum, kendimi eğlenceli buluyorum, kendimle vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Bu yılı bunu keşfetmek çok hoşuma gitti.
- Olağanüstü bir şey keşfetmedim ama yalnız kalabildiğimi, bazen koltukta tek başıma ağlamaktan hoşlandığımı keşfettim. Koltuğa geçip "Hadi, içimdeki her şeyi dışarı atıyorum" deyip ağlamayı, arabada sinirlendiğimde bağırmayı, müzik dinlerken yüksek sesle - şarkı söylemeyi sevdiğimi keşfettim. Daha önce yapmamıştım, nedenini bilmiyorum.
- İtalyanca küfürler savurabiliyorum! Neyse, o detayları geçelim, nasılsa orada kimse anlamıyor. Ama onun dışında başka büyük bir şey yok. Bir de artık pasta yapmayı biliyorum, ama sadece pasta.
- En sonuncusu beni gerçekten çok şaşırttı. Sorun şu ki ben buna üzülüyorum, kafama takmamam gerektiğini biliyorum ama... Bir kadın haftalarca bana hakaret edip, "Seni İstanbul'da yağmurun altında 3 saat bekledim" yazdı. Ama hanımefendi, ben o sırada çoktan evdeydim!
- Bana resmen ağır hakaretler ederek, "Bizim sayemizde orada olduğunu bilmelisin" yazdı. "Hanımefendi, size teşekkür ederim ama rezil bir insan olduğumu söylemeniz gerçekten çok abartı, ben zaten evdeydim, siz saati tamamen yanlış görmüşsünüz" dedim.
- Yani, eğer gerçekten onu bilerek bekletmiş olsaydım haklı bir eleştiriyi kabul edebilirdim. Ama hiçbir şey zorunlu değil; ben bir gün kendimi kötü hissederek gelebilirim, sen bunu bilemezsin ve "hayır" da diyebilirim. Ki ben karşımdakine "hayır" demeyi becerebilen biri de değilim.
- O yüzden o eleştiri beni daha çok yaraladı çünkü ben sırf bir imza veya fotoğraf için hiç kimseyi 3 saat yağmurun altında bırakmam, asla yapmam.