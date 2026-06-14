Myriam Sylla'dan İstanbul itirafları: "Hala hayattayım" dedi başına geleni ilk kez açıkladı

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- Yani, eğer gerçekten onu bilerek bekletmiş olsaydım haklı bir eleştiriyi kabul edebilirdim. Ama hiçbir şey zorunlu değil; ben bir gün kendimi kötü hissederek gelebilirim, sen bunu bilemezsin ve "hayır" da diyebilirim. Ki ben karşımdakine "hayır" demeyi becerebilen biri de değilim.