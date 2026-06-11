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Marmaris Limanı’nda dev misafir: Değeri 500 milyon dolar

Muğla'nın turizm merkezlerinden Marmaris, dünyanın en büyük süper yatlarından birine daha ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki, 149 metre uzunluğundaki dev yat, yakıt ve erzak ikmali yapmak üzere Marmaris Limanı'na demir attı.

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Marmaris Limanı’nda dev misafir: Değeri 500 milyon dolar
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Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket ederek, Marmaris'e gelen lüks deniz aracı, ilçedeki büyük rıhtıma yanaştı. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan süper yat için İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litrelik akaryakıtın ikmaline başlandı.

Marmaris Limanı’nda dev misafir: Değeri 500 milyon dolar - Resim : 1

Yatın, yakıt, erzak ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasının Marmaris ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlamasının beklendiği öğrenildi.

Marmaris Limanı’nda dev misafir: Değeri 500 milyon dolar - Resim : 2

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80 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper yat, sahip olduğu teknik özellikler ve sunduğu lüks imkanlarla da dikkati çekiyor.

Gemide 80 kişilik mürettebat görev yaparken, yat içerisinde 6'sı ultra lüks süit olmak üzere toplam 26 kabin yer alıyor. Dev deniz aracı aynı anda 52 misafiri ağırlayabiliyor.

Yatın, ikmal işlemlerinin ardından yeniden Akdeniz'e açılacağı öğrenildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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