Burası Afrika değil Türkiye: Sıcaktan bunalan mandalar serinlemek için göllere koştu
Hava sıcaklığının güneşli günlerde 20 dereceye çıktığı Erzurum Ovası'nda otlatmaya götürülen mandalar, yağışların oluşturduğu göletlere serinleyip suyun tadını çıkarırken görüntülendi.
Erzurum Ovası’nda etkili olan kuvvetli yağışların ardından yeşile bürünen geniş meralarda, su birikintileri ve küçük göletler meydana geldi.
Hava sıcaklığının güneşli günlerde 20 dereceye kadar ulaştığı bölgede otlatılan mandalar, günün belirli saatlerinde bu göletlere akın ediyor.
Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede konumlanan Güzelova ve Köse Mehmet mahalleleri arasındaki sulak alanlar, hayvanların uğrak noktası haline geldi.
Meralarda oluşan bu doğal su kaynakları, özellikle bunaltıcı sıcaklarda mandalar için eşsiz bir dinlenme ve serinleme alanı sunuyor.
Etrafı karla kaplı dağlarla çevrili olan ovadaki sulak alanlarda vakit geçiren mandalar, doğaseverler için muhteşem manzaralar oluşturuyor.
Deneyimli çoban Ömer Fırat, manda sürüsünü bu verimli otlaklara ulaştırmak adına her gün kararlılıkla 3 kilometre boyunca yol katettiğini dile getirdi.
Sabah saat 05.00'te mesaiye başladıklarını belirten çoban, yarım saat gibi kısa bir sürede hayvanları meraya ulaştırdıklarını ifade ediyor.
Otlak alanına varıldığında diğer hayvanlar çevreye yayılırken, suya düşkünlükleriyle bilinen mandalar ise doğrudan göletlere koşuyor.
Gün boyunca suyun içinde kalarak serinleyen mandaların meradaki keyifli bekleyişi, akşam saat 17.30 sularında mahalledeki barınaklarına dönüş yolculuğuyla tamamlanıyor.
Yaklaşık 70 mandadan oluşan sürünün su birikintilerinde toplu halde yüzmesi, izleyenlere adeta Afrika kıtasındaki vahşi yaşam belgesellerini anımsatıyor.
Bedenlerindeki kıl yapısının oldukça seyrek olmasından ötürü güneş ışınlarından çok fazla etkilenen ve yanan hayvanlar, güneşli günlerde koruma arıyor.
Güneşin yakıcı etkisinden korunmak adına kendilerini suya bırakan mandaların, gün boyunca göletlerden dışarı çıkmaya pek niyetleri olmuyor.
Doğal ortamlarında beslenen ve serinleyen bu hayvanlardan elde edilen süt, tereyağı ve yoğurdun insan sağlığı açısından son derece şifalı ve faydalı olduğu vurgulanıyor.
Bölgede hayvancılık yapan Iğdırlı 13 yaşındaki genç çoban Şahin Önder de mandaların gün boyu suda vakit geçirmekten büyük bir haz aldığını belirtiyor.
Genç çoban Önder, özellikle öğle saatlerine doğru havanın iyice ısınmasıyla birlikte mandaların serinlemek amacıyla hemen suya yöneldiğini aktarıyor.
Erzurum'un muazzam doğasında kaydedilen bu büyüleyici anlar, Anadolu'nun geleneksel hayvancılık kültürünü ve yaban hayatı esintilerini gözler önüne seriyor. (AA)