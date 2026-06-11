Son Dakika | Kenan Doğulu, Beren Saat ve çok sayıda ünlü gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT, BERDAN MARDİNİ...

Operasyonda aralarında Ayşe Hatun Önal, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan’ın da bulunduğu 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Oyunculara yönelik operasyon gece saatlerinden sabaha kadar başladığı iktidar medyası tarafından aktırıldı. Çok sayıda oyuncunun evinden gözaltına alındığı söylendi.

TÜM İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin isimleri şöyle:

Ayşe Hatun Önal (şarkıcı)

Tolga Çam (modacı)

Ferhan Kaya (borsacı)

Murat Saygı (yönetmen)

Enis Ahmet Onat

Ahmet Karoğlu (Beko Ocakbaşı sahibi)

Emre Tari (iş insanı)

Hasan Vatan (Vatan Bilgisayar'ın sahibi)

Kerimcan Durmaz (şarkıcı)

Kenan Doğulu (şarkıcı)

Beren Saat (oyuncu)

Mehmet Cem Karcı (yönetmen)

Berdan Mardini (şarkıcı)

Reyhan Küçükyeğen

Ozan Doğulu (aranjör ve DJ)

Yaşar İpek (şarkıcı)

Mehmet Yıldız (modellik firması sahibi)

Tessy Ramos Correira (manken)

Enis Arıkan (oyuncu)

Rafet Eren Yorulmazer

Ali Efe Bezci

Selin Ciğerci