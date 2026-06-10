Son dakika | Özgür Özel'e yargı kıskacı! Ekibinden iki kişi gözaltında

CHP’nin lideri Özgür Özel’in eski şoför ve danışmanlığını yapan ve Manisa programlarında da yanında olan Cemil Yüzer ve Anıl Demir’in gözaltına alındığı ifade edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı var.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, gözaltına alınan iki ismin özellikle Özel’in Manisa programları kapsamında şoförlük yaptığı belirtildi.

"DEMİRHAN KARDEŞİMİ DE ATTILAR" DEMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, 12 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçları gerekçesi ile başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

CHP lideri Özel, bu tutuklamadan 2 hafta kadar sonra Manisa'daki mitinginde Gözaçan hakkında, "Bu zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdim (yaşamını yitiren eski MBB Başkanı Ferdi Zeyrek) yanımda yok, diğer kolumu dayanacağım Demirhan kardeşimi de attılar, tıktılar içeriye. Bir iftira ile attılar” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL HAKKINDAKİ DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Butlan kararının ardından CHP lideri Özel ve CHP'li Veli Ağbaba hakkındaki soruşturma dosyaları geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gönderilmişti. İki isme açılan soruşturmalardan birisi Muhittin Böcek soruşturması nedeniyle açılmıştı.

ÖZEL HAKKINDAKİ FEZLEKELER

Butlan kararından önce Meclis'e birçok defa gönderilen Özel hakkındaki fezlekelerin, verilen tartışmalı kararın (mutlak butlan) ardından işleme konulacağı son günlerde iktidar medyasının dile getirdiği iddialardan birisi olarak biliniyor.