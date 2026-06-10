Emekliyi rahatlatacak yarış başladı: Peşin para yatacak ek avantaj da sağlayacak

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü azalan emekliler için bankaların sunduğu promosyon ödemeleri hayati bir ek gelir kaynağı haline geldi. Zamlı emekli maaşı ödemelerinin yatacağı Temmuz ayı yaklaşırken, bankacılık sektöründe emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için başlattıkları promosyon yarışı âdeta kıran kırana bir rekabete dönüştü.

EMEKLİYİ RAHATLATACAK YARIŞ BAŞLADI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonlarındaki bu büyük yarışı ve en yüksek kazancı elde etmenin yollarını detaylarıyla anlattı.

Karakaş, şu anki rekabet ortamında bir katılım bankasının maaş tutarına göre 25.000 TL’ye varan ana promosyon vaat ettiğini, buna ek olarak sunduğu 15.000 TL’lik ek avantajlarla toplam kazancı 40.000 TL gibi rekor bir seviyeye ulaştırdığını belirtti.

Karakaş, temmuz ayından itibaren maaşlara yansıtılacak yeni zam oranlarına paralel olarak bankaların bu teklifleri daha da yukarı yönlü güncelleyebileceğini belirterek, emeklilere hesap taşıma hususunda fevri davranmamaları ve zam dönemini beklemeleri tavsiyesinde bulundu.

PEŞİN PARA YATACAK EK AVANTAJ DA SAĞLAYACAK

Maaş zamlarının netleşeceği temmuz döneminin bankalar için en kritik dönemeç olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, emeklilerin sadece peşin ödenen nakit tutara odaklanmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Seçim yaparken nakit ödemelerin yanı sıra terazinin diğer kefesine şu ek avantajların da konulmasını önerdi:

Düşük ve avantajlı faiz oranlarına sahip ucuz kredi imkânları,

Alışverişlerde harcanabilecek yüksek para puanlar ve bonuslar,

EFT ve havale işlemlerinden muafiyet sağlayan muamele kolaylıkları,

Hesap işletim ücreti muafiyetleri ve diğer yan haklar.

PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Mevzuata göre bankaların ödeyeceği asgari promosyon miktarı, emekli aylığının net tutarına göre belirlenen kademelere göre hesaplanıyor.

Serbest piyasada ise bankalar bu tabanın çok üzerinde rakamlar sunabiliyor. Hesaplamanın ve ödemenin usullerine dair kritik detaylar ise şu şekilde:

3 Yıllık Tek Seferde Ödeme: Promosyon ödemesi, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak ifa edilir.

Promosyon ödemesi, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak ifa edilir. 3 İş Günü Şartı: SGK’nın emekli maaşını ilgili bankaya göndermesi ve karşılıklı taahhütnamenin imzalanmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde para hesaba aktarılır.

SGK’nın emekli maaşını ilgili bankaya göndermesi ve karşılıklı taahhütnamenin imzalanmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde para hesaba aktarılır. Kesintiler Düşülüyor: Net maaş hesaplanırken, üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülür; yasal kesintilerin dışındaki durumlar matrahı etkilemez.

Net maaş hesaplanırken, üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülür; yasal kesintilerin dışındaki durumlar matrahı etkilemez. Yetim Aylığı Alanlar: Hak sahibi olan yetimler, yaş sınırı olmaksızın bu haktan müstakilen yararlanabilir. Velayet altındaki çocukların ödemesi yasal velisine, reşit çocuklara ise doğrudan doğruya yapılır.

MAAŞI TAŞIMAK İSTEYEN ENGELLERLE KARŞILAŞABİLİR

Mevcut düzenlemelere göre promosyon hakkından yararlanmak için maaşın 3 yıl (36 ay) boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

Ancak daha avantajlı bir teklif bulan emekliler için bu süre bir engel teşkil etmiyor; alınan promosyonun kalan süreye isabet eden kısmı kıstelyevm (oran-orantı) usulüyle iade edilerek sözleşme feshedilebiliyor.

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden, ATM’lerden ya da e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor.

Buna karşın, maaş taşımaya engel teşkil eden bazı durumlar da bulunuyor: