Otomotivde yeni dönem başladı! Zorunlu oldu

Avrupa Birliği 7 Temmuz 2026’dan itibariyle AB’de satılan tüm yeni binek otomobillerde sürücünün dikkat dağınıklığını tespit eden bir sistem bulunması zorunlu olacak.

Değişikliklerin dayanağı olan AB Yönetmeliği 2019/2144, öncelikli olarak yayaların ve bisikletlilerin korunması ile sürücü dikkatinin izlenmesine odaklanıyor. Bu adımlar, trafik güvenliğini kademeli olarak artırmayı amaçlayan AB’nin uzun vadeli planının bir parçası.

OTOMATİK FREN SİSTEMİ ARTIK YAYALARI DA KAPSAYACAK

En dikkat çekici yenilik, otomatik acil fren sistemlerinin kapsamının genişletilmesi. Şu ana kadar bu sistemler çoğunlukla diğer araçlara tepki veriyordu; ancak 2026 yazından itibaren yeni tüm araçlarda yaya ve bisikletlileri de algılayarak olası çarpışmalarda kendiliğinden fren yapması zorunlu olacak. Bu teknoloji bazı premium markalarda zaten standart hale gelmiş durumda, ancak artık tüm üreticiler için mecburi olacak.

GENİŞLETİLMİŞ KAFA DARBE KORUMASI GELİYOR

Yeni yönetmelikle birlikte kafa çarpma koruma alanı da genişletilecek. Araçların ön kısmı, çarpma anında enerjiyi daha geniş bir alana yayacak şekilde tasarlanmak zorunda olacak. Bu önlem, yaya, bisikletli veya motosiklet sürücülerinin kaza sonrası yaralanma riskini azaltmayı hedefliyor.

SÜRÜCÜ DİKKATİ DAHA YAKINDAN İZLENECEK

Zorunlu hale gelen bir diğer sistem ise “Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağıtma Uyarısı” olacak. Bu sistem, klasik yorgunluk tespitinden farklı olarak sürüş davranışlarını ve kontrol alışkanlıklarını analiz ederek sürücünün dikkat dağınıklığını belirliyor. Konsantrasyonun azaldığı durumlarda sistem hem görsel hem sesli uyarılar veriyor.

ŞERİT ASİSTANI TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU HALE GELİYOR

Acil durum şerit takip asistanı da 2026’dan itibaren tüm yeni araçlarda zorunlu olacak. 2024’te yalnızca elektrikli direksiyon sistemine sahip modeller için geçerli olan bu özellik, artık hidrolik direksiyonlu araçlar için de mecburi hale geliyor. Sistem, aracın istem dışı şerit dışına çıkması durumunda otomatik müdahalede bulunuyor.

Yeni düzenlemeler, sürücülere giderek artan sayıda elektronik yardımcı sistem getirecek. Güvenlik açısından büyük kazanımlar sunsa da, birçok sürücü bu teknolojilerin araç üzerindeki kontrolü sınırladığı ve fazla müdahaleci hale geldiği görüşünde. Özellikle hız uyarı sistemi (ISA), 1 km/s hız aşımında bile uyarı vermesi nedeniyle sürücüler arasında tepki topluyor.