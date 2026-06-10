20 yıldır böyle görülmemişti: Sular gürül gürül aktı, şelale coştu
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, kar sularıyla coşkunlaşırken yaz sezonu öncesi ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, yılın en güçlü akışıyla görkemli sezonuna girdi. Dağlardaki karların erimesiyle debisi yükselen şelale, metrelerce yüksekten dökülen sularıyla ziyaretçileri büyülüyor.
üksek debi nedeniyle yakın mesafede durmanın risk oluşturduğu şelalede, suyun oluşturduğu zerrecikler güneşli havalarda gökkuşağı yaratıyor. Bu doğa olayı şelaleyi bölgenin en çekici noktalarından biri haline getiriyor.
Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve TKDK'nın ortaklığıyla hayata geçirilen projeler şelale bölgesini dönüştürdü. Bungalov evler, yürüyüş yolları, seyir terasları, restoran, mescit ve engelli rampaları ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunuyor.
Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Uzundere, Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçildi. Bu unvan ilçeyi hem yurt içinden hem de uluslararası turistlerin radarına soktu.
Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, bölgeye olan ilginin önümüzdeki aylarda daha da artacağını öngörüyor. Özsoy, "Havalar daha istediğimiz gibi ısınmadı. Aylık istatistik çıkartıyoruz ve havalar ısındıktan sonra ziyaretçi sayısının temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ona yönelik buranın her gün bakımını yapıyoruz" dedi.
Düzenli ziyaretçilerden Metin Polat, bu yıl şelaleyi daha önce hiç böyle görmediğini söyledi. Polat, "Bu sene şelalenin coşkusu son 20 yılın en büyük akışı. Suyun debisi, yüksekliği, tazyiki çok farklılık yaratıyor" diye konuştu.
İstanbul'dan memleketine gelen Abdulbaki Pala, kuraklığın hüküm sürdüğü geçmiş yıllarda şelaleyi cılız gördüğünü hatırlatarak bu yılki akışın farkını vurguladı. Pala, bölgeye daha fazla tur organizasyonu düzenlenmesi gerektiğini de dile getirdi.
(AA)