20 yıldır böyle görülmemişti: Sular gürül gürül aktı, şelale coştu

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Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, bölgeye olan ilginin önümüzdeki aylarda daha da artacağını öngörüyor. Özsoy, "Havalar daha istediğimiz gibi ısınmadı. Aylık istatistik çıkartıyoruz ve havalar ısındıktan sonra ziyaretçi sayısının temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ona yönelik buranın her gün bakımını yapıyoruz" dedi.