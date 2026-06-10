Son Dakika | Butlan yönetiminin ihraç talebi tüzüğe aykırı çıktı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, dünkü grup toplantısında yaşananlar nedeniyle 9 CHP'liyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kararı butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.

Sarı; seçilmiş genel başkan Özgür Özel'e yakın olan Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turhan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

BUTLAN YÖNETİMİ 9 CHP'LİYİ İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Kararın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' siyaseti adı altında alındığını vurgulayan Sarı şöyle konuştu:

"9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de an itibariyle uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özerv e Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan, dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız çerçevesi içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından, buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular."

ÖZGÜR ÖZEL'İN DE İHRACI İSTENECEK Mİ?

Konuşmasının ardından Müslim Sarı'ya "Özgür Özel ile de bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusu yöneltildi.

Sarı, seçilmiş CHP Genel Başkanı ile ilgili değerlendirmelerin ilerleyen dönemde yapılacağını ifade etti.

KARAR CHP TÜZÜĞÜNE AYKIRI ÇIKTI

Ancak parti tüzüğüne göre ihraçlar ancak PM üyelerinin talebiyle gerçekleşebiliyor.

CHP tüzüğünde ilgili madde şu şekilde:

"Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Merkez Yönetim Kurulunun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

Yukarıda sayılanlar dışındaki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan eylemleri il yönetim kurulunun istemi üzerine il disiplin kurulunca karara bağlanır.

Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup kararlarına aykırı ya da göreviyle bağdaşmayan eylemlerinden doğan parti suçları Grup Yönetim Kurulunun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir."

'BUTLAN'IN İHRACINI İSTEDİĞİ BAŞARIR'DAN TEPKİ

Butlan yönetiminin ihracını istediği isimler arasında bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, talebe tepki gösterdi.

Milletin oylarıyla göreve geldiğini vurgulayan Başarır, Halk TV'de Ece Üner'in sunduğu Halk Ana Haber'de talebe dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi parti tüzüğünü inkar eden bir anlayış. Bizi ihraç edecekse de tedbir kararını Parti Meclisi verebilir. Atanması bile şaibeli bir grubun başındaki adamın vermiş olduğu kararın benim için hiçbir önemi yoktur. Bir kez daha söylüyorum; millet kendileri hakkında tedbirli ihraç kararını çoktan vermiş.

Sokağa çıkacak yüzü olamayanlar, yüzü kızarmayanlar, utanma duygusunu bir kenara bırakanlar bizi partimizden ihraç edecekler. Peki milletin kalbinden edebilecekler mi? Yüreğinden edebilecekler mi? Ben ihraç kararını aldığım dakikalarda Hulusi Akar'ın Amerika'ya edeceği ziyaretle ilgili tezkereyi konuşuyordum.

Emekliyi konuşuyordum, yoksulluğu konuşuyordum. Meclis'te görev yapıyordum. Ben Meclis'te emeklinin, işçinin, bu ülkenin halklarının haklarını savunurken bunlar gizli kapaklı kapılar ardında bizi tüzüğe aykırı bir şekilde ihraç edeceklermiş. Hadi canım sen de diyorum."