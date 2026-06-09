Halk TV'yi hedef gösteren Kılıçdaroğlu'na Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada kendisini hedef gösteren Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Mahiroğlu, “Bir yerlere mesaj gönderiyorlar.” dedi.

HALK TV'Yİ HEDEF GÖSTEREN KILIÇDAROĞLU'NA CAFER MAHİROĞLU'NDAN YANIT

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen ancak ne tabandan, ne örgütten ne de milletvekillerinden beklediği desteği bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısı da yapamadı.

Partinin genel merkezinde bir basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında hem Halk TV'yi hem de Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim." dedi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterdiği açıklamalarına yanıt verdi.

"BİR YERLERE MESAJ GÖNDERİYOR"

Mahiroğlu şunları söyledi:

"Sevgili Türk halkı, sevgili Halk TV izleyicileri; Yaklaşık 7 yıl önce satın aldığımız Halk TV'de muhalif tavrımıza ve sert eleştiriler de içeren yayınlarımıza rağmen AKP iktidarı ya da devlet kurumlarının hiçbirinden ne uyarı aldık ne de tehdit mesajı.

Çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğu da mahkemeden geri döndü. Bugün ise baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka bir düzeydeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan Halk TV’yi ve beni hedef alıyor, hedef gösteriyor. Bir yerlere mesaj gönderiyor.

"HEDEF GÖSTERMENİN ÖNCESİ DE VAR"

Rahat hareket edebilmesi için Halk TV’yi susturmanın yeterli olacağını sanıyor; CHP seçmenini hiç ama hiç tanımadığını bir kez daha kanıtlıyor. Baskı, tehdit ve şantaj konusunda gemi azıya öyle almışlar ki, kürsüden açıkça hedef göstermeden öncesi de var.

CHP'li bir vekil söyleşi yapıyor, "Halk TV'yi bize verin, biz 3 ayda algıyı tersine çevirelim" diyor bu kadar seçmenini tanıyorlar. Bir başkası "Bizi destekleyin; maddi, manevi ne gerekiyorsa yaparız" diye telkinde bulunuyor. Bunlarla sonuç alamayınca şimdi açıktan 'Halk TV'yi susturun' çağrısı yapıyorlar.

"HALK TV BAĞIMSIZ YAYINCILIK İLKESİNDEN VAZGEÇMEYECEKTİR"

Bu kanal Halk TV izleyicilerinin ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının teminatı altındadır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemin birliği, beraberliğine olan inancımla yayıncılık yaptım. Adaletten, hukuktan, demokrasiden, insandan yana durdum. Bugün de aynı yerdeyim.

O yüzden Halk TV, bağımsız ve demokrasiye bağlı yayıncılık ilkesinden hiçbir koşulda vazgeçmeyecektir."