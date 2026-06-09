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Halk TV Türkiye Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor

Edirne'de baharın gelişiyle birlikte yuvalarını kuran onlarca leylek, kentin farklı noktalarında dünyaya gelen yeni yavrularını büyütmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 1
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Edirne'de havaların ısınmasıyla birlikte kentin dört bir yanındaki yuvalarda çok sayıda leylek yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 2
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Yetişkin leylekler, farklı noktalardaki yuvalarında dünyaya gelen yavrularını korumak ve büyütmek için gün boyu büyük bir çaba sarf ediyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 3
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Anne ve baba leylekler, yeni doğan yavrularını besleyebilmek adına nehir kenarlarında ve geniş tarım arazilerinde sürekli yiyecek arıyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 4
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Çevredeki tarlalardan ve sulak alanlardan toplanan besinler, vakit kaybedilmeden yuvalarda bekleyen minik yavrulara ulaştırılıyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 5
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Yetişkin kuşlar yavrularını besleme mesaisinin yanı sıra mevcut yuvaları daha güvenli hale getirmek için de aralıksız çalışıyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 6
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Doğadan toplanan irili ufaklı çalı çırpılar, rüzgardan ve dış tehlikelerden korunmak amacıyla yuvaların zeminine titizlikle yerleştiriliyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 7
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Leylekler yuvaların iç kısımlarını yumuşatmak ve yavrularına konforlu bir alan sunmak için taze otlar da topluyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 8
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Çevre düzenlemesiyle güçlendirilen yuvalar, minik leyleklerin büyüme sürecinde çok daha korunaklı bir sığınak haline geliyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 9
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Kent sakinleri ve doğaseverler, elektrik direkleri ile yüksek binaların üzerindeki bu hummalı yavru büyütme telaşını ilgiyle takip ediyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 10
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Güvenli yuvalarında ebeveynlerinin getirdiği yiyeceklerle hızla gelişen yavrular, önümüzdeki dönemde uçuş talimlerine başlamaya hazırlanıyor.

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor - Fotoğraf: 11
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Edirne semalarını şenlendiren bu göçmen kuşlar, yavrularını tamamen büyütüp uçmayı öğretene kadar kentteki yoğun mesailerine devam edecek. (AA)

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