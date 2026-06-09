Halk TV Türkiye Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor

Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor Edirne'de baharın gelişiyle birlikte yuvalarını kuran onlarca leylek, kentin farklı noktalarında dünyaya gelen yeni yavrularını büyütmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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