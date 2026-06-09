Edirne semalarında bir tatlı telaş: Anne ve baba leylekler harıl harıl çalışıyor
Edirne'de baharın gelişiyle birlikte yuvalarını kuran onlarca leylek, kentin farklı noktalarında dünyaya gelen yeni yavrularını büyütmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Edirne'de havaların ısınmasıyla birlikte kentin dört bir yanındaki yuvalarda çok sayıda leylek yavrusu dünyaya gözlerini açtı.
Yetişkin leylekler, farklı noktalardaki yuvalarında dünyaya gelen yavrularını korumak ve büyütmek için gün boyu büyük bir çaba sarf ediyor.
Anne ve baba leylekler, yeni doğan yavrularını besleyebilmek adına nehir kenarlarında ve geniş tarım arazilerinde sürekli yiyecek arıyor.
Çevredeki tarlalardan ve sulak alanlardan toplanan besinler, vakit kaybedilmeden yuvalarda bekleyen minik yavrulara ulaştırılıyor.
Yetişkin kuşlar yavrularını besleme mesaisinin yanı sıra mevcut yuvaları daha güvenli hale getirmek için de aralıksız çalışıyor.
Doğadan toplanan irili ufaklı çalı çırpılar, rüzgardan ve dış tehlikelerden korunmak amacıyla yuvaların zeminine titizlikle yerleştiriliyor.
Leylekler yuvaların iç kısımlarını yumuşatmak ve yavrularına konforlu bir alan sunmak için taze otlar da topluyor.
Çevre düzenlemesiyle güçlendirilen yuvalar, minik leyleklerin büyüme sürecinde çok daha korunaklı bir sığınak haline geliyor.
Kent sakinleri ve doğaseverler, elektrik direkleri ile yüksek binaların üzerindeki bu hummalı yavru büyütme telaşını ilgiyle takip ediyor.
Güvenli yuvalarında ebeveynlerinin getirdiği yiyeceklerle hızla gelişen yavrular, önümüzdeki dönemde uçuş talimlerine başlamaya hazırlanıyor.
Edirne semalarını şenlendiren bu göçmen kuşlar, yavrularını tamamen büyütüp uçmayı öğretene kadar kentteki yoğun mesailerine devam edecek. (AA)