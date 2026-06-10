Halk TV Spor 36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu Sultanlar Ligi'nde transfer yağmuru devam ediyor. Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncunun yeni takımı belli oldu.

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