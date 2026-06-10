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Halk TV Spor 36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde transfer yağmuru devam ediyor. Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncunun yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 1
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Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir transfer haberi de Ankara takımı Zeren Spor'dan geldi.

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 2
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Zeren Spor, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fatma Şekerci'yi kadrosuna kattı.

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 3
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Eczacıbaşı'nda yetişen ve A takımında da oynayan Fatma Şekerci, 2009'dan 2014'e kadar ABD'de Florida State Üniversite takımında yer aldı.

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 4
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Halkbank'la Türkiye'ye dönen Fatma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da da oynadıktan sonra 2018-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 5
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Ardından 1 sezon daha Eczacıbaşı'nda yer aldı. 2022-2026 yılları arasında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.

36 yaşında transfer yaptı: Yeni takımı belli oldu - Fotoğraf: 6
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1.80 boyundaki Fatma, smaçör olarak görev yapıyor.

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