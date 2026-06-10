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Halk TV Spor Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi?

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da gözler Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanacak 2. etap maçlarında. Filenin Sultanları'na sakın bunu yapma Santarelli! "Ankara'da görüşürüz!" diyor ama...

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 1
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Türkiye'nin dünya platformundaki en başarılı takımı olan Filenin Sultanları'ndan herkes 2026 Milletler Ligi'nde de şampiyonluk bekliyor.

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 2
2 21

A Milli Takım Teknik Direktörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi geniş kadrosunu açıkladığında yıldızları gören herkes umutlandı. Geniş kadroda şu oyuncular yer aldı:

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 3
3 21

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 4
4 21

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 5
5 21

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 6
6 21

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 7
7 21

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 8
8 21

Ancak Brezilya'daki ilk etap maçları öncesi kadronun genç ağırlıklı olduğu görüldü. Geniş kadroya alınan yıldızlar İstanbul'da bırakıldı. İlk etap kadrosu şöyleydi:

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 9
9 21

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 10
10 21

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 11
11 21

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 12
12 21

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 13
13 21

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 14
14 21

Gençlerden kurulu takımımız bu etapta 2 galibiyet alırken 2 maçı kaybetti. Dominik ve Bulgaristan'ı yendik, Hollanda ve İtalya'ya yenildik.

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 15
15 21

Şimdi Milletler Ligi 2. etap maçları var. Maçlar Ankara'da, kendi seyircimiz önünde oynanacak. Program şöyle:

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 16
16 21

2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 17
17 21

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 18
18 21

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, ilk etap maçları sonrası yıldızları İstanbul'da bıraktığı için çok eleştirildi. O ise buna karşılık "Ankara'da görüşürüz!" diye paylaşım yapmakla yetindi.

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 19
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Peki Ankara kadrosunda kimler olacak? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Son kararı teknik ekibimiz verecek ancak şu anda Ankara'daki etapta kadroda yer almaları yönünde bir planlama bulunuyor. Taraftarlarımızın bu organizasyonda yıldız oyuncularımızı sahada göreceğini söyleyebilirim" dedi.

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 20
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Ancak "Son kararı teknik ekibimiz verecek" demesi gözlerin Santarelli'ye çevrilmesine neden oldu. Yine gençler mi oynayacak, ya da Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin Ankara'da sahne alacak mı?

Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi? - Fotoğraf: 21
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Şimdi cevabı beklenen soru bu. "Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli" diyor taraftarlar ve ekliyor: Filenin Sultanları'nı geri istiyoruz!

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