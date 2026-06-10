Filenin Sultanları'na sakın yapma bunu Santarelli: "Ankara'da görüşürüz!" demedin mi?

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Ancak "Son kararı teknik ekibimiz verecek" demesi gözlerin Santarelli'ye çevrilmesine neden oldu. Yine gençler mi oynayacak, ya da Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Elif Şahin Ankara'da sahne alacak mı?