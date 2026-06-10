Meteoroloji tarihi açıkladı: Balkanlardan gelip 10 derece birden düşürecek
Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşüşe geçeceği tarihi açıkladı. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava kütlesi kuzeybatıdan etkili olmaya başlayarak sıcaklığı 10 derece birden düşürecek. Hafta sonu planlar değişecek.
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, yerini Balkanlar'dan gelecek serin ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden -sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla sert bir kırılma yaşayacak.
METEOROLOJİ TARİHİ AÇIKLADI
Yurdun cuma gecesi Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine girmesi cumartesi günü ise havanın serinlemesi bekleniyor.
Sıcaklıklardaki bu ani ve sert düşüşle birlikte, hafta sonu için açık hava planı yapan vatandaşların programlarını yeniden gözden geçirmesi gerekecek.
Söz konusu yağışlı ve serin sistem etkisini gösterene kadar hava sıcaklıklarında henüz önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
BALKANLARDAN GELİP 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜRECEK
Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini gösterecek olan serinleme dalgası, sıcaklıkları kısa sürede 10 derece birden düşürecek.
Sıcaklık düşüşünün yanı sıra, ülkenin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar da yüzünü gösterecek.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı genel hava durumunda, yağış alacak bölgeler şu şekilde sıralanıyor:
- Akdeniz’in iç kesimleri,
- İç Anadolu Bölgesi (Sivas ve Yozgat hariç),
- Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz (Giresun hariç),
- Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri,
- Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Hakkari çevreleri,
- Denizli’nin doğusu ile Van’ın doğu ilçeleri.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin ile Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.