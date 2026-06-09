Halk TV Spor Haydi Türkiye sahne senin: 2026 Dünya Kupası'nda hangi gün hangi maç var? İşte gruplar ve fikstür

Haydi Türkiye sahne senin: 2026 Dünya Kupası'nda hangi gün hangi maç var? İşte gruplar ve fikstür 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 2 gün kaldı. Dünya Kupası'nda hangi gün hangi maç var? İşte gruplar ve fikstür.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin