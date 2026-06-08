Aziz Yıldırım'ı ilk arayan Ederson oldu! Kararını duyurdu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda geleceği uzun süredir tartışılan Brezilyalı kaleci Ederson'un yeni yönetimle ilgili aldığı karar gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli file bekçisi için yeni yönetimin farklı bir planı olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım ve ekibinin, Ederson'u kadroda tutarak yeniden eski formuna kavuşmasını sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

EDERSON FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Spor yorumcusu Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre, seçim sonuçlarının ardından Ederson ile Aziz Yıldırım arasında dikkat çekici bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Brezilyalı kaleci Aziz Yıldırım'ı arayarak yeni başkana destek verdiği ve Fenerbahçe'de kalma isteğini dile getirdiği öne sürüldü.

Ederson'un görüşmede şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Benim hakkımdaki konuşmalarınızdan dolayı çok mutlu oldum. Moralim yükseldi, gurur duydum. Sizin başkanlığınızda Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim."

Bu gelişmenin ardından Ederson'un yeni sezonda Fenerbahçe kalesindeki geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkarken, taraftarlar da deneyimli kalecinin performansını merak ediyor.