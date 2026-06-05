Bugatti’nin yeni teknoloji ürününü salonun ortasına koydular, görenler buzdolabı sandı!

Otomobil markası Bugatti, Avusturyalı şirket C SEED ile iş birliği yaparak N1 dönüştürülebilir TV'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni ürün, özel bir görsel-işitsel çözüm olarak konumlandırılıyor ve villa, yat ve lüks mülk sahipleri için özel olarak üretilecek.

MİLYON DOLARLIK HİPER OTOMOBİL ÜRETİCİSİ ŞİMDİ DE SALONUNUZA PARK EDİYOR:

Televizyonun tasarımı, gövdesi uçak sınıfı alüminyum ve karbon fiberden yapılmış Bugatti Tourbillon hiper otomobilinden ilham almıştır. Şimdi ise ikonik C-Line, otomotiv dünyasından tüketici elektroniğine geçiyor.

Jean Bugatti tarafından tasarlanan C-Line, Bugatti hiper otomobillerinin en tanınabilir tasarım unsurlarından biridir. Akıcı çizgi, gövdenin yanlarını sarar ve iç mekanı bölerek otomobili görsel olarak uzatır.

Katlandığında tasarımcı bir heykel gibi görünen televizyon, bir düğmeye basılarak 45 saniyede tamamen açılıyor. Alıcılar, 4K MicroLED panelli 110, 137 ve 165 inçlik versiyonlar arasından seçim yapabilecekler.

KATLANDIĞINDA BUZDOLABI, AÇILDIĞINDA SERVET!

Televizyon, 165 inç'e kadar ekran diyagonal boyutuyla satışa sunulacak.

Ekran HDR10+ desteğine sahip ve 4.000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. 180 derece döndürülebiliyor ve paneller arasındaki dikişleri gizleyen patentli bir teknoloji kullanıyor.

Ses sistemi, açıldığında otomatik olarak devreye giren Wisdom Audio hoparlörlere sahiptir. Her model, Bugatti'ye özgü renkler, deri döşeme ve özel unsurlarla kişiselleştirilebilir.

Resmi fiyatlar henüz açıklanmadı ancak benzer C SEED çözümlerinin fiyatı yaklaşık 400.000 dolar civarında, bu nedenle Bugatti versiyonunun muhtemelen daha da pahalı olacağı tahmin ediliyor.