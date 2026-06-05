Son dakika | ENAG mayıs enflasyonunu açıkladı

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Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılı Mayıs enflasyonunu açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,16 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

ENAG, tarafından şu açıklama yapıldı:

"ENAG, her ay 7 milyonu aşkın fiyat gözlemini analiz ederek enflasyon sepetini oluşturmakta ve Türkiye'deki fiyat hareketlerini yüksek frekanslı verilerle izlemektedir."

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), MAYIS 2026 döneminde %2,16 oranında artış göstermiştir.



E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı %53,13 olarak gerçekleşmiştir.@ENAGRUP — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2026

Saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2026 resmi enflasyonu açıklayacak.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

Geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda yüzde 5,07 yıllıkta ise yüzde 55,38 artmıştı.

ENAG Mart ayı enflasyonunu yüzde 4.10, yıllık enflasyonu yüzde 54,62 olarak açıklamıştı.

3 Mart 2026'da açıklanan şubat enflasyonu aylık bazda 4,01, yıllıkta ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.

ENAG 2026 yılının ilk enflasyonunu 3 Şubat 2026'da açıklamıştı. Buna göre Ocak 2026'da aylık bazda enflasyon yüzde 6,32, yıllıkta yüzde 53,42 artmıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor.

TÜİK'in, ENAG'dan sonra açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor.