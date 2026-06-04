34 milyon araç sahibinin beklediği zam haberi geldi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami (tavan) zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını resmen duyurdu. Trafik sigortası fiyatlarına bu ay yüzde 1,2 oranında zam geldi.

Yeni tarifeyle birlikte en riskli sürücü ile en risksiz sürücü arasındaki prim farkı yüzde 500'e ulaştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il, basamak basamak yeni trafik sigortası fiyatları ve sigortasız yakalanmanın cezası...

İstanbul Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (Haziran 2026)

İstanbul'da trafiğe çıkan içten yanmalı motora sahip araçlar için haziran ayı tarifesi netleşti:

0. Basamak (En Riskli Sürücü): 55.262 TL

8. Basamak (En Risksiz/En İyi Sürücü): 9.210 TL

İstanbul Ticari Araç ve Otobüs Tarifesi

Ticari Taksi (0. Basamak): 154.416 TL

Ticari Taksi (8. Basamak): 25.736 TL

Otobüs (31+ Koltuk / 0. Basamak): 379.365 TL

Otobüs (31+ Koltuk / 8. Basamak): 63.227 TL



Ankara ve İzmir’de Trafik Sigortası Ne Kadar Oldu?

Başkent Ankara ve İzmir'de de fiyatlar megakente paralel olarak yükseldi.

Ankara Trafik Sigortası Primleri

Hususi Araç (0. Basamak): 53.698 TL

Hususi Araç (8. Basamak): 8.950 TL

Ticari Taksi: En yüksek 150.046 TL, en düşük 25.008 TL



İzmir Trafik Sigortası Primleri

Hususi Araç (0. Basamak): 52.134 TL

Hususi Araç (8. Basamak): 8.689 TL

Ticari Taksi: En yüksek 145.676 TL, en düşük 24.279 TL

2026 Sigortasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan veya süresi bittiği halde yenilemeyen sürücüleri oldukça ciddi yaptırımlar bekliyor. Trafik sigortası bulunmayan araçlara 1.246 TL para cezası uygulanırken, bu eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men ediliyor. Ancak trafik polisleri yakalanma anında inisiyatif kullanarak aracın hemen bağlanmaması için sürücülere poliçelerini internet üzerinden anında yaptırma fırsatı tanıyabiliyor. Eğer sigortasız bir şekilde trafik kazasına karışılırsa cezai işlem 2.039 TL’ye yükseliyor ve cezanın yanı sıra kazada karşı tarafa verilen tüm hasar tutarı, sigorta güvencesi olmadığı için doğrudan kusurlu sürücüye rücu edilerek kendisinden tahsil ediliyor.