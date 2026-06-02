Herkes altın bulduğunu sandı: Testinin içinden çıkan görenleri şaşırttı

Hatay'da yaşayan Murat Aracı'nın aylar sonra kürekle kazdığı toprağın altından altın ya da tarihi eser değil, unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet çıktı. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gören Aracı, "Herkes define aradığımızı sandı ama bizim hazinemiz başkaydı" dedi.

6 AY TOPRAĞIN ALTINDA BEKLETİYOR

Antakya'nın Bozhöyük Mahallesi'nde yaşayan Murat Aracı, deprem sonrası yerleştiği köyünde atalarından miras kalan geleneksel cara peyniri ve çökeleğini yeniden yaşatmak için kolları sıvadı.

Aracı, ayran çökeleği, tuzsuz kalıp peyniri ve siyah küncüyü özel cara testisine bastıktan sonra ağzını çamurla kapatarak toprağa gömdü. Yaklaşık 6 ay boyunca bekletilen testi, olgunlaşma sürecinin ardından yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

"İNSANLAR BİZİ ALTIN ARIYOR SANDI"

Topraktan çıkardığı testinin içindeki peynirin eşsiz bir aroma kazandığını söyleyen Aracı, bu yöntemin Hatay'ın eski geleneklerinden biri olduğunu belirtti.

"İnsanlar bizi altın arıyor sandı. Oysa bizim için bu lezzet altından da defineden de daha değerli. Tadını alan vazgeçemiyor" diyen Aracı, unutulmaya yüz tutan bu ürünün yeni nesiller tarafından neredeyse bilinmediğini ifade etti.