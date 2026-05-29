Çamaşırda geri dönüşü olmayan lekeleri kumaşa mühürleyen o hata!

Ev işleri arasında belki de en can sıkıcı olanı, en sevdiğimiz kıyafetlerin üzerine bir şeyler dökmektir. Kahve, şarap, salçalı yemekler veya mürekkep... Leke ne olursa olsun, panikle yapılan ilk hamle genellikle durumu daha da kötüleştirir. Ancak uzmanlara göre, temizlik aşamasında yaptığımız hata dönülmez sonuçlar doğurabiliyor.

İşte çamaşır yıkama uzmanlarının uyardığı o kritik hata ve lekelerle doğru mücadele etmenin yolları:

EN BÜYÜK HATA: LEKE TAMAMEN ÇIKMADAN KURUTMA MAKİNESİNE ATMAK

Leke çıkarma sürecini baltalayan ve en sık yapılan hata; lekenin geçip geçmediğini kontrol etmeden kıyafeti yıkama sonrası direkt kurutma makinesine atmaktır.

Kurutma makinesindeki yüksek ısı, kumaşın moleküler yapısını etkiler. Bu da lekedeki yağların veya proteinlerin liflere tutunarak sertleşmesine neden olur.

Doğru Yaklaşım: Lekenin çıktığından emin değilseniz, kıyafeti asla kurutucuya atmayın. Bunun yerine havada kurumasını bekleyin ve durumu yeniden değerlendirin. Leke duruyorsa, kumaşı kurutucuya sokmadan önce işlemi tekrarlayın.

SICAK SU HER LEKEYE İYİ GELMEZ!

Sanılanın aksine, sıcak su her zaman en iyi temizleyici değildir. Kan, domates sosu veya süt gibi protein/nişasta bazlı lekeler sıcak suyla temas ettiğinde pişer ve kumaşa yerleşir. Bu tür lekelerde her zaman soğuk su ile işe başlamalı ve kumaşın bakım etiketini kontrol etmelisiniz.

EĞER BU HATAYI YAPTIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Lekeli kıyafeti yanlışlıkla kurutma makinesine attıysanız işiniz zorlaşmıştır ama her şey bitmiş sayılmaz. Temizlik uzmanlarının bu durum için önerdiği acil kurtarma planı şöyle:

Yeniden Islatın: Kıyafeti vakit kaybetmeden tekrar ıslatın.

Enzimli Temizleyici Kullanın: Lekenin üzerine enzim bazlı bir leke çıkarıcı uygulayıp bir süre bekletin.

Gece Boyu Bekletme (İnatçı Lekeler İçin): Lekeyi yumuşatmak için ürünü seyreltilmiş oksijen bazlı bir temizleyicide bir gece boyunca bekletin.

Havada Kurutun: Kıyafeti enzim içeren bir deterjanla tekrar yıkayın ve kurutma makinesine atmadan, havada kurutarak lekenin geçip geçmediğini kontrol edin.

LEKE ÇIKARIRKEN SIK YAPILAN DİĞER 4 HATA

Lekenin kalıcı olmasını istemiyorsanız, şu yaygın yanlışlardan da uzak durmalısınız: