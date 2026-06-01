Süper Lig ekibinin stadı yenileniyor: 5 cm kazılacak
Süper Lig ekibi Konyaspor'un stadı Konya Büyükşehir Stadyumu yenileniyor. Çalışmalar kapsamında statta 3 ila 5 santim arasında kazı yapılacak.
Konyaspor Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Süper Lig ekibi Konyaspor'un stadı olan Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.
Başkan Altay, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olan Konya Büyükşehir Stadyumu'nda önceliğin, sporcuların güvenli şartlarda ve yüksek kalitedeki bir zeminde mücadele etmesi olduğunu ifade etti.
HİBRİT ÇİMDE İKİNCİ YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Başkan Altay, stadyumdaki çim zeminin 2022 yılında hibrit sisteme geçirildiğini anımsatarak, 2024'te gerçekleştirilen ilk yenileme çalışmalarının ardından şimdi de ikinci kapsamlı iyileştirme sürecinin hayata geçirildiğini belirtti.
Yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki organik katmanın temizleneceğini ifade eden Altay, hibrit liflerin yeniden görünür hale getirileceğini ve böylece zemin kalitesinin yükseltileceğini aktardı.
Çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.
SAHA TAMAMEN YENİLENECEK
Çalışmalar kapsamında 3 ila 5 santim arasında kazı yapılacağı, daha sonrasında yıkanmış dere kumu serileceği ve son olarak çim tohumu ekimi yapılacağı belirtildi.
Yetkililer, stadyumun yeni sezon öncesinde en ideal şartlara kavuşturulacağını belirtirken, Konya'nın birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan tesisinin standartlarını sürekli geliştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.