Uzun boylu iri yapılı yürüyen hazine eze eze yendi ve çılgınca ay yürüyüşü dansı yaptı

Dünya tenisinin 1 numarası uzun boylu iri yapılı yürüyen hazine Aryna Sabalenka, bu kez de Japon rakibini set vermeden yendi. Zaferini de çılgında dans edip ay yürüyüşü yaparak kutladı.

Dünya tenisinin kadınlardaki 1 numarası Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta yine eze eze bir zafer daha elde etti. Sabalenka, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Japon rakibi Naomi Osaka ile karşı karşıya geldi.

Sabalenka, yine fırtına gibi esti ve rakibini özellikle 2. sette eze eze yendi.

Maçı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Sabalenka çeyrek finale adını yazdırdı. Maçtan sonra rakibini teselli etmeyi de unutmadı.

Sabalenka, turnuvanın başından beri yaptığını yine yaptı. Boynuna artık meşhur olan o pahalı kolyesini takarak çıktı.

Kolyenin 76 bin sterlin (5 milyon TL) olduğu belirtiliyor. Adı yürüyen hazineye çıkan Sabalenka'nın sadece tenisten şimdiye kadar 50 milyon dolar kazandığı ileri sürülüyor.

ABD'nin Florida eyaletinde Miami şehrinde yaşayan Belaruslu uzun boylu (1.82) iri yapılı tenisçinin sponsorluk anlaşmalarından da milyonlarca dolar kazandığı biliniyor.

Sabalenka, Osaka'yı da devirdikten sonrda seyircilerin alkışlarına ve ilgisine karşılık verirken adeta kendinden geçti.

Önce çılgınca dans eden Sabalenka, sonra da kendine özgü ay yürüyüşünü yaptı. Sabalenka, korttan sevgi gösterileriyle ayrıldı.

