Sımsıcak yaza hazır mısın Türkiye: Uykusuz gecelere ve alacakaranlığa
Öyle bir yaza girdik ki, sımsıcak geçecek. Uykusuz geceler geçirecek, alacakaranlıkta ayağa dikileceğiz. Milli takımlarımız birbirinden zorlu sınavlara çıkarken, milyonlarcamız ekran başına geçecek. İşte program.
Türk sporu için önemli günler geldi çattı. Milli takımlarımız yaz boyunca birbirinden zorlu maçlara çıkacak, Türkiye sıcak günlerde uykusuz geceler geçirecek. Maçlar çeşitli kıtalarda olduğu için saatleri geceye de geliyor, sabahın alacakaranlığına da. Büyük maraton A Milli Kadın Voleybol Takımımız'la başlayacak.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye
Filenin Efeleri de Milletler Ligi maçlarına çıkacak. Milliler üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya'da, üçüncü haftasında da 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edecek. 18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin - Ningbo'da düzenlenecek.
1.Hafta (Ottawa, Kanada)
10 Haziran 2026
18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran 2026
02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran 2026
02.30 Türkiye-İtalya
15 Haziran 2026
21.30 Kanada-Türkiye
2.Hafta (Gliwice, Polonya)
24 Haziran 2026
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 2026
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 2026
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 2026
17.30 Belçika-Türkiye
3.Hafta (Belgrad, Sırbistan)
15 Temmuz 2026
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 2026
14.00 Türkiye-İran
A Milli Futbol Takımımız da 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD
Milli takımımız gruptan çıkarsa yoluna devam edecek. Dünya Kupası maçları 19 Temmuz'a kadar sürecek.