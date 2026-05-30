Sımsıcak yaza hazır mısın Türkiye: Uykusuz gecelere ve alacakaranlığa

Filenin Efeleri de Milletler Ligi maçlarına çıkacak. Milliler üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada'da, ikinci haftasında 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Polonya'da, üçüncü haftasında da 15-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sırbistan'da mücadele edecek. 18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin - Ningbo'da düzenlenecek.