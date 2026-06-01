Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun altındaki lüks aracı yazdı: Ulan böyle lider mi olur?

Butlan kararı ile CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu'na tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. En yakınındaki isimlerin dahi tepki göstermesinin ardından bugün Fatih Altaylı'nın yazdıkları gündem oldu.

"KUL HAKKI DEĞİL MİDİR?"

Altaylı, Kılıçdaroğlu zamanında Eklemeddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi, İnce'nin aday gösterilip arkasında durulmaması, kazanamayacağını bile bile aday olmasının ve dün en yakınındaki insanlara bugün FETÖ'cü demesinin 'kul hakkı' olup olmadığını sordu.

LÜKS ARAÇLARI VE OFİSLERİ DE SORDU

Altaylı yazısında Kılıçdaroğlu'nun son kurultaydan sonra elinde sadece emekli maaşına olmasına rağmen altındaki lüks makam araçlarını ve lüks ofisleri yazıp, "Onlarca çalışanın maaşlarını kul hakkı değilse hangi hakla ödemektedir? Eğer birileri onun adına ödüyorsa bunu babalarının hayrına mı yapıyorlar sorusunun yanıtı verilmelidir!" sorusunu sordu.

"ULAN BÖYLE LİDER Mİ OLUR?"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yazılan olumsuz yazıları ve haberleri okumadığı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından, "Bir de “Kemal Bey sosyal medyaya bakmaz, haber izlemez, gazeteleri okumaz” diye bir geyik var. Yani diyorlar ki, siz ne derseniz deyip onun kulağına gitmez. Ulan böyle lider mi olur, lider olmadığını zaten biliyoruz da, böyle siyasetçi mi olur!" şeklinde yazdı.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili Kılıçdaroğlu kısmı şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu kul hakkı yemediğini iddia ediyor. Kul hakkı dediğin şey ille de maddi olmak zorunda değildir hatta manevi kul hakkı çok daha ağır bir yüktür ve Kılıçdaroğlu yıllardır yediği kul haklarına bir yenisini daha ekleyerek “yeme” konusunda artık rakipsizdir.

CHP’nin genel başkanı olarak İhsanoğlu’nu aday yapması kul hakkı değil midir!

Referandumda mühürsüz, imzasız oyları itirazsız kabul etmesi kul hakkı değil midir!

Muharrem İnce’yi aday yapıp arkasında durmaması ve neredeyse seçilmemesi için çaba göstermesi kul hakkı değil midir!

Kazanamayacağını bile bile kendini aday yapması kul hakkı değil midir!

Dün yanında en yakını olanlara bugün utanmadan, haya etmeden FETÖ’cü demesi kul hakkı değil midir!

En hırsız belediye başkanlarını yanında gezdirip, hakkında hiçbir mahkumiyet olmayan insanlara hırsız deme cüretini göstermesi kul hakkı değil midir!

Sadece bir emekli maaşı olmasına rağmen, iki yıldır kaynağını açıklayamadığı bir şekilde iki lüks ofis, lüks makam araçları, onlarca çalışanın maaşlarını kul hakkı değilse hangi hakla ödemektedir? Eğer birileri onun adına ödüyorsa bunu babalarının hayrına mı yapıyorlar sorusunun yanıtı verilmelidir!

Bir de “Kemal Bey sosyal medyaya bakmaz, haber izlemez, gazeteleri okumaz” diye bir geyik var. Yani diyorlar ki, siz ne derseniz deyip onun kulağına gitmez.

Ulan böyle lider mi olur, lider olmadığını zaten biliyoruz da, böyle siyasetçi mi olur!

Okumuyor, izlemiyor, görmüyor, duymuyor.

Peki toplumun sorunlarından, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerden nasıl haberi oluyor!

Bu kafa ile mi Türkiye’yi yönetmeye talipti bu, bu kafayla mı muhalefet yapacak.

Böyle bir aymazlığa mı kaldı Türkiye’nin ana muhalefeti olmak.

NOT: Ben bu satırları yazarken komşumun bahçesinden “’Hain, Hain” diye nidalar geliyor kulağıma. Acaba kime söylüyor:) )"