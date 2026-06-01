Son anket butlanın da sarayın da hiç hoşuna gitmeyecek: Yeni parti kurulursa o da birinci

Türkiye butlan kararını ve sonrasında nelerin olacağını konuşmaya devam ederken yapılacak bir seçimde sonuçların ne olacağına dair ilk anket yapıldı. GÜNDEMAR Araştırma tarafından 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2.275 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre yaşanan son gelişmeler CHP'nin oyunu yüzde 4.20 oranında düşürdü.

Bu pazar yapılacak bir seçimde sonuçlar:

CHP yüzde 31,90

AKP yüzde 28,09

DEM Parti yüzde 8,42

Zafer Partisi yüzde 6,53

İYİ Parti yüzde 6,25

MHP yüzde 6,05

Anahtar Parti yüzde 4,16

Diğer Partiler yüzde 3,62

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,47

TİP yüzde 1,51

PEKİ YENİ BİR PARTİ KURULURSA NE OLUR? O DA BİRİNCİ

Butlan kararının ardından yeni bir parti kurulması da konuşulanlar arasında. Ankette vatandaşlara Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılıp yeni parti kurması halinde davranışlarının ne olacağı da soruldu. Bu araştırmada kurulacak yeni partinin oyunun yüzde 35.65 olduğu, Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin oy oranının ise kararsızların dağıtılması sonucunda yüzde 5.61 olacağı görüldü.

Yeni parti sorusunun sorulduğu sonuçlar şu şekilde:

Yeni Parti yüzde 35,65

AKP yüzde 28,79

DEM Parti yüzde 7,32

CHP yüzde 5,61

MHP yüzde 5,15

Zafer Partisi yüzde 4,66

İYİ Parti yüzde 4,42

Anahtar Parti yüzde 3,11

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,44

Diğer Partiler yüzde 2,20

TİP yüzde 0,65

YENİ PARTİ KURULURSA KİMLER OY VERİYOR?

Vatandaşlara yeni partinin kurulması halinde hangi parti seçmenlerinin yeni partiye oy vereceği de araştırma sonuçlarına yansıdı.

Araştırma sonuçlarına göre, söz konusu partinin en büyük desteği yüzde 72,72 ile mevcut CHP seçmeninden alacağı görülürken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 37,21’inin, AKP seçmeninin yüzde 8,46’sının ve MHP seçmeninin yüzde 23,07’sinin de yeni partiye yönelebileceği öngörülüyor.