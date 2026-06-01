Butlan kararının ardından İBB davasında ilk duruşma! Gözler Ekrem İmamoğlu'nda

CHP Lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik tartışmalı butlan kararının ardından İBB davası kaldığı yerden bugün devam edecek.

Son celse 21 Mayıs'ta görülmüştü. Butlan kararı da 22 Mayıs'ta çıkmıştı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, butlan kararına tepki göstermiş ve CHP Lideri Özgür Özel'e destek çıkmıştı.

NELER OLDU?

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 9 günlük aranın ardından bugün yeniden görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ardından açılan dava, bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde devam edecek. Aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davada, yeni celsede sanık savunmalarının sürmesi bekleniyor.

Davanın son celsesi 21 Mayıs’ta görülmüştü. Mahkeme heyeti, o oturumda 9 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. Böylece İBB davasında tutuklu sanık sayısı 68’e düşmüştü.

SON CELSEDE NELER OLMUŞTU?

İBB davasının 41. celsesinde savcı, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti, savcının tahliye istediği 5 kişinin yanı sıra Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya ve Hakan Aplak hakkında da tahliye kararı vermişti.

Bir sonraki tutukluluk incelemesinin 18 Haziran’da yapılacağı açıklanmıştı.

Son celsede en çok tartışılan başlıklardan biri “etkin pişmanlık” ifadeleri olmuştu. Daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iş insanı Şeyhmus Sarıboğa, savunmasında önceki ifadelerinin iradesi dışında şekillendiğini söyledi.

Sarıboğa, avukat Selcen Akar’ın kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: “Bana 'Etkin pişmanlık ifadesi ver, Murat Kapki ile ilgili beyanda bulun, Akın ve Cahit savcıyı tanıyorum, seni de tahliye ettireyim' dedi. Ben ortada suç yokken neyi itiraf edeceğim, kime iftira edeceğim diye tepki gösterdim.”

Sarıboğa, İBB ile herhangi bir ilgisinin olmadığını da savunarak, “Ne sahte faturayla ilgili bir işlem yaptım ne yasa dışı para taşıdım” dedi.

Duruşmada Serhat Kapki’nin avukatı Uğur Özdoğan da savunma yaptı. Özdoğan, müvekkilinin Murat Kapki’nin kardeşi olduğu için tutuklu bulunduğunu savundu.

Özdoğan, “Bu ana kadar kimse Serhat Kapki'ye 'Bu örgüte üye misin?' diye sormadı. Serhat Kapki, Murat Kapki'nin kardeşi olduğu için tutuklu” dedi.

Avukat Özdoğan, soruşturma dosyasında yalnızca belli ifadelerin öne çıkarıldığını belirterek, “Üç kere, dört kere ifade vermiş insanlar var. Sanki bir kere ifade vermişler de anlattıkları sırf bundan ibaretmiş gibi yazılmış olması yalnızca bizden değil, mahkemeden de delil saklamaktır” ifadelerini kullandı.