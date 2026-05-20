Bu 50 hayvan sadece Türkiye'de yaşıyor: Avlanmanın cezası tam 30 milyon TL

Kangal çoban köpeği (Sivas Kangalı)

Canis lupus familiaris (Kangal)

Sivas'ın Kangal ilçesine özgü olan bu dev çoban köpeği, 2018'de Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) tarafından ayrı bir ırk olarak tescil edildi. Cesur, güçlü ve sahibine sadık olan Kangal, kurt ve çakal gibi yırtıcılara karşı sürülerin korunmasında son derece etkili. İri cüssesine rağmen arkadaş canlısı yapısıyla bilinir. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde bu köpeklerden "aslan kadar güçlü" diye bahseder.