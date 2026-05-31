Son dakika | Özgür Özel grup toplantısı yapacak mı? Murat Emir cevapladı

Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı ile CHP'ye atanmasının ardından Özgür Özel grup başkanlığına seçilmişti. Kılıçdaroğlu'nun ise, bu yetki ile her hafta yapılan grup toplantılarının devamının önünü hukuken açan Özel'in bu adımının iptali için Meclis'e dilekçe sunduğu ortaya çıkmıştı.

MURAT EMİR: BU SORUNUN SORULMASINA BİLE ŞAŞIRIRIZ

Özel başkanlığındaki MYK toplantısı başladı. Toplantı başlamadan dakikalar önce İlter Yeşiltaş tarafından Murat Emir'e, "Özgür Özel salı günü grup toplantısı yapacak mı?" sorusu soruldu. Emir bu soruya yanıt olarak, "Sorulamasına bile şaşırırız. Yönetmelik, tüzük, Meclis teamülüne göre grup yönetim kurulu; Toplatının saatini belirler, gündemini, zamanını belirler ve yapar. Bu gelenek ben kendimi bildim bileli var. Önümüzdeki salının önceki salılardan farkı yok." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İPTAL BAŞVURUSU

Emir'e Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusu da soruldu. Emir bu soruya ise, "İçeriğini bilmiyorum. Ama benim baktığım yer, 100 yıllık partinin geleneği ve iç yönetmeliğin tüzüğü. Bunlara bakılırsa durum son derece açık" sözleri ile yanıt verdi.