Filenin Sultanları'na Santarelli yıldızları almadı: Brezilya'ya uçtular

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi ilk hafta maçları için Brezilya'ya uçtu. Kadroda çok önemli yıldızlar yer almadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk hafta maçları için Brezilya'ya uçtu. İstanbul'dan 13 saat 50 dakika sürecek uçuşla Sao Paulo'ya ulaşacak olan oyuncularımız, daha sonra Barsilia'ya geçecek. Yolculuğun toplam 18 saat sürmesi bekleniyor.

Millilerimiz, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Maç programı şöyle:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda (S Sport/S Sport Plus)
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (S Sport/S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, Cansu Özbey, Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Gizem Örge, Hande Baladın yok. Bu oyuncular geçtiğimiz günlerde milli takım kampına katılarak çalışmalara başlamışlardı. Ancak Başantrenör Santarelli onları kadroya almadı.

Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

