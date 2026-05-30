Son dakika | CHP'liler Özgür Özel öncülüğünde Anıtkabir'de
Ankara Güvenpark önünde toplanarak bayramlaşma programını devasa bir mitinge dönüştüren on binlerce vatandaş, CHP Lideri Özgür Özel’in çağrısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkmak üzere Anıtkabir’e doğru tarihi bir yürüyüş başlattı.
ÖZGÜR ÖZEL BİNLERLE BİRLİKTE ANITKABİR'DE
Güvenpark'taki mitinge katılan binler CHP Lideri Özgür Özel'le birlikte Anıtkabir'de. Özgür Özel, bir kolunda Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, öbür kolunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var. Özel; il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer, kendisine destekleyenler, Güvenpark'ta kendisini dinleyen binlerle birlikte yürüyor.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: AK PARTİ İLE PAZARLIK YAPARAK BİR SONUÇ ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNENLER
CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:
AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler, bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar.
Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım: Önce bir tarafsız yargı lazım, bir de masumiyet karinesine inanmak lazım.
Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine "hırsız" denince sahip çıkmak; desteklemeyen birisine "hırsız" denince o iftirayı paylaşmak bir genel başkana yakışmaz!
İlk önce şöyle: Genel Başkan, Atatürk'ün koltuğundadır. Bu partinin baba ocağının genel başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi, evladına hırsız dendiğinde "Yapmaz benim evladım" der. "Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum" der.
Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT'nin "Hırsız" dediğine "Hırsız" diyerek, A Haber'in "Yolsuz" dediğine "Yolsuz" diyerek bu partide yol alınmaz.
ÖZGÜR ÖZEL: CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÜZ YIL ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ YENİ BİR KURTULUŞ MÜCADELESİ BAŞLATMIŞTIR
Halk TV Muhabiri Dilan Altürk'e konuşan CHP Lideri Özgür Özel:
Bugün Ankara'da biliyorsunuz aynı zamanda iki tane bayramlaşma var. Bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargıya yaptığı baskıyla alınan bir kararla, partide yapılan son dört kongreyi hiçe sayan ve partinin başına mazbatası olmayan bir genel başkanı getiren anlayışın bayramlaşması vardı.
Oraya hem bu sokaktaki öfkenin yönlenmemesi hem de herkesin tarihin ne tarafında durduğunu görmesi için, biz farklı bir saat belirlemeden aynı saatte gerçek bayramlaşmayı Ankara İl Başkanlığının önüne koyduk.
Gördünüz; bir tarafta binleri yakalamaya çalışan bir anlayış, bir tarafta yüz binler...
Ve bu yüz binlerle birlikte her zaman söylediğimiz gibi "Yürüyelim arkadaşlar" dedik. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. İktidar yürüyüşünün ilk ve sembolik adımlarını Anıtkabir'e doğru atıyoruz.
Partinin kurucusuna gidiyoruz. Partinin kurucusu bu partiyi kolay şartlarda kurmadı.
Bugün "CHP nasıl yapacak? Seçilmiş CHP nasıl yapacak? Para yok, bina yok, araç yok, nasıl yapacak?" diye soranlara, partinin kurucusunun yüz yıl önceden vereceği bir cevap var.
O gün "Para yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Ordu yok" dediler, "Kurulur" dedi. "Bu savaş kazanılır" demişti.
Bugün para yok, bulunur. Bina yok, gök kubbenin altındaki her yer bizim mücadele alanımızdır.
Bundan sonra atılan bu sembolik adımlar, bizimle birlikte atılan bu adımlar bir miladın köşe taşlarıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yıl öncesinde olduğu gibi kolay olmayan, zor şartlar altında yeni bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır.
Seçilmiş CHP'nin Türkiye'ye seçimi getiren Genel Başkanına gidip; "Sen bizden daha kolay şartlarda bu işi başarmadın. Biz senin izindeyiz, seninle birlikteyiz, partin bize emanettir" demeye gidiyoruz. Protokol kurallarıyla değil, milletin kendisiyle gidiyoruz.
Bugünkü bir miting değildi; bugünkü aslında tarafını gösterme, tarihin doğru tarafında yer alma meselesiydi.
Bazen meydanlar konuşur. Bugün meydan konuştu ve demokrasiden yana durdu. Türkiye'nin iktidarını değiştirme umudundan yana durdu.
Şimdi o meydanla birlikte Ata'ya yürüyoruz.
GÜVENPARK'TAKİ TARİHİ BAYRAMLAŞMADAN ÖNE ÇIKANLAR
Güvenpark önündeki yoğun kalabalığa seslenen CHP Lideri Özgür Özel, yargı eliyle alınan "butlan" kararlarına ve partiye yönelik dış müdahalelere sert tepki gösterdi. Yargı kararıyla "atama veya kayyum" bir genel başkanın kabul edilemeyeceğini belirten Özel, partiyi acil sandığa davet etti:
- Özel, "Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun" diyerek meydan okudu.
- Kurultaydan 15 gün önce sandık kurulmasını ve genel başkanı 2 milyon üyenin seçmesini öneren Özel, bu ön seçimde yüzde 85’in altında oy alması durumunda göreve talip olmayacağını açıkladı.
- Kılıçdaroğlu ekibinden İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın iktidara yakın TGRT kanalına teşekkür etmesini sert dille eleştiren Özel'in konuşması sırasında elektrikler kesildi. Özel, bu durumu "beklediğimiz sabotaj" olarak niteleyerek konuşmasını jeneratör devreye girince sürdürdü.
MANSUR YAVAŞ: OYUNLARI BOZALIM, DERHAL KURULTAYA GİDELİM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sahneye Özgür Özel ile birlikte çıkarak tam destek verdi. Muhalefeti bölme oyunlarına dikkat çeken Yavaş, toplumsal umudun kişisel vefa duygularının çok üzerinde olduğunu vurgulayarak kurultay çağrısını yineledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir! Gelin bu süreci ortak akılla yönetelim. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü hep birlikte kaldığımız yerden devam ettirelim."
Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden program, on binlerin tek bir ağızdan "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganlarıyla Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçmesiyle tarihi anlara sahne oluyor.