'Güneşin ışığını kesecek kadar kuş kalkardı': Yıllarca gelmemişlerdi, bu yıl akın akın döndüler
Sivas'ın Zara ve Hafik ilçelerinde yoğun yağışlarla birlikte sulak alanlar çoğaldı. Canova köyüne gelen leylek sayısı bu yıl belirgin şekilde arttı. Köylüler, kuraklık döneminde azalan kuşların yağışlarla birlikte geri döndüğünü söylüyor.
Sivas'ın Zara ve Hafik ilçeleri arasındaki irili ufaklı göller ve sulak alanlar çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl yoğun yağışların ardından bölgedeki sulak alan sayısı arttı. Bu artış leylek popülasyonuna da doğrudan yansıdı.
Sivas-Erzincan kara yolunda seyahat edenler iki ilçe arasında yol boyunca farklı türdeki kuşları gözlemleyebiliyor.
Bölgede leylekler yol kenarındaki elektrik direklerinin tepesine yuvalarını kuruyor. Bu yıl direklerdeki yuva sayısındaki artış dikkat çekti.
Zara'nın Canova köyünde yaşayan Ali Toprak, köylerinin sulak bir alanda yer aldığını ve leyleğin yanı sıra çok sayıda kuş türünün bölgede yaşadığını söyledi.
Toprak, "Bu sene yağışların bol gitmesi sebebiyle leylek sayısı biraz daha fazla. Eskiden daha fazlaydı çünkü su rejimi daha düzgündü" dedi.
Önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuşlar göç yollarını değiştirmişti. Toprak, yağışların devam etmesi halinde kuşların bu bölgeyi yeniden göç yolunda dinlenme yeri olarak kullanabileceğini belirtti.
Toprak gençlik yıllarını anarak, "Buralardaki sulak alanda güneşin ışığını kesecek vaziyette kuş kalktığını biliyorum" ifadesini kullandı.
Leyleklerin her yıl aynı yuvaya dönen vefalı hayvanlar olduğunu anlatan Toprak, geçen yıl köyde bir direğin yıkıldığını ve üzerindeki büyük yuvanın da yok olduğunu aktardı. Leylek geri geldiğinde aynı yere uğraşarak yuvasını yeniden kurdu.
Bölgede leyleklerin yanı sıra angut ve çeşitli kaz türleri de yaşıyor. Toprak, kazların göç yolunun da bu bölgeden geçtiğini söyledi.
Toprak, geçen yıl şeker pancarı sulamaya gittiğinde koyun sürüsü gibi yüzlerce kaz gördüğünü anlattı. "Saymakla baş edemezsiniz" dedi.
Toprak, kuşlara yaşam alanı tanınması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar bizim bir parçamız, onlar olmadan olmaz. Onlara yavrularını doğuracak ve büyütecek imkanı tanımak lazım. Biz nasıl bir canlı varlıksak, onlar da bir canlı varlık." (AA)