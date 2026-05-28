Erzincan'da kameraya yakalandı: Sevimli kemirgenin havuç keyfi bayram neşesi oldu
Erzincan'da bir gelengi havuç yerken görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bayram coşkusuyla paylaştığı görüntüler kısa sürede ilgi topladı.
Gelengi, Türkiye'nin step ve dağlık alanlarında yaşayan, sincapgiller familyasından küçük ve hızlı bir kemirgen türü.
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bölgede bir gelenginin havuç yerken görüntülerini kayıt altına aldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından "Minik gelenginin havuç keyfi bayram neşesine dönüştü" notuyla paylaşıldı.
Paylaşımda "Bayram coşkusunu doğanın sevimli anlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz" ifadelerine de yer verildi.
Minik gelenginin havuçla keyifli anları kısa sürede çok sayıda beğeni toplayarak sosyal medyada ilgi gördü. (DHA)