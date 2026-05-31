Boynunda servet taşıyan yürüyen hazine yine ezdi geçti

Kadınlar tenisinin 1 numarası Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta (Roland Garros) fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Avustralyalı rakibine şans tanımadı.

Sabalenka Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda 16. sıradaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaşacak.

5 MİLYON LİRALIK KOLYESİYLE OYNUYOR

Aryna Sabalenka'nın boynunda yine o meşhur kolyesi vardı.

"Yürüyen hazine" yine boynundaki servetle maça çıktı.



Tenisten 50 milyon dolar civarında para kazandığı belirtilen Belaruslu tenisçinin sponsorluk anlaşmalarından da milyonlarca dolar aldığı biliniyor.

Sabalenka'nın maçlara çıkarken boynuna taktığı kolye de servet değerinde. Kolyenin 76 bin sterlin (Yaklaşık 5 milyon lira" olduğu ileri sürülüyor.