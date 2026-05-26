Sadece Türkiye'de var: Yurt dışına çıkması yasak, talebe yetişemiyorlar, özel eğitimden geçiyorlar
Denizli'nin simgesi ve dünyaca tanınan uzun ötüşlü horozun saf ırkı, özel üretim tesisinde gelecek nesillere aktarılıyor. Yılda 400 horoz, 400 tavuk, 5 bin 500 civciv ve 6 bin 500 döllü yumurta üretilen tesiste talebe yetişilemiyor.
Denizli horozu, uzun ve ahenkli ötüşüyle dünyada ün kazanmış, geçmişi binlerce yıla dayanan özel bir yerli ırktır.
Bu ırk Türkiye'nin en önemli yerli hayvan gen kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.
Denizli horozu 2004 yılında resmi ırk tescili alarak kayıt altına alındı.
Saf ırkın korunmasına yönelik çalışmalar Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde özel bir üretim tesisinde yürütülüyor.
Renk özelliklerine göre Denizli horozunun Pamukkırı, Demirkırı, Pekmez Kefi ve Al Horoz olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunuyor.
Tesiste damızlık olarak seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar, sıcaklık ve nem oranı kontrollü kuluçka makinelerine yerleştiriliyor.
Yaklaşık 21 gün süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan civcivler ilk günden itibaren sağlık kontrollerinden geçiriliyor.
Civcivler özel bakım alanlarında büyütülüyor, beslenme programları ve aşı takvimleri düzenli olarak uygulanıyor.
Civcivlerin gelişimi uzman ekiplerce yakından takip ediliyor. Tüm bu çalışmalarla saf ırk özelliklerinin korunması ve sürdürülebilirliği hedefleniyor.
2001 yılından bu yana sürdürülen üretim çalışmalarında yalnızca saf ırk horozlar kullanılıyor.
Üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar mayıs-ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satışa sunuluyor.
Denizli horozuna yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep geliyor ancak yurt dışına gönderim yapılamıyor. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, "Kendi özel ırkımız olduğu için yurt dışına gönderemiyoruz" dedi.
Bulut, kümes hayvanlarına ilgi duyanların çok sayıda talepte bulunduğunu belirterek talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.
Tesiste bir dakika ile bir dakika yirmi saniye arasında ötebilen horozlar yetiştiriliyor. Bulut, "Bir dakika ile bir dakika yirmi saniye arasında ötüşü olan horozlarımız elimizde mevcut" ifadelerini kullandı. (AA)