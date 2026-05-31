Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemedim' demişti: Hiç hoşuna gitmeyecek telefon görüşmesini yazdı!

Yargının butlan kararı vermesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne görevlendirilen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 yılın ardından polis ekipleri tarafından Genel Merkez'e gelip bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Tamamının kağıda yazıldığı konuşmayı okuyan Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından CHP'ye yöneltilen tüm suçlamalara sahip çıktı. Kılıçdaroğlu vites yükseltip butlan kararına tepki gösterenleri FETÖ'cülükle suçladı.

Eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmış ve "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasının hafızalarda olmasına rağmen, "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun hiç hoşuna gitmeyecek telefon görüşmesi ortaya çıktı.

TEMMUZ 2024'TE GELEN TELEFONA CEVAP

Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, bugün yazdığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun 2024 yılında kendilerine açtığı telefon görüşmesini anımsattı.

"Temmuz 2024’te bir gün telefonumuz çaldı. Kemal Kılıçdaroğlu arıyordu. Köşemizde CHP’de genel başkan olduğunda danışmanlarını FETÖ’cülerden seçtiğini, FETÖ’nün operasyon gazetesi Zaman yöneticileri ile yakın ilişkiler kurduğunu yazmıştık. Sitem ediyordu:

“Benim FETÖ’cülerle ilişkim de danışmanım da olmadı.” "

"ŞİMDİ ZAMANI GELDİ" DEDİ: KANITLARI BİR BİR YAZDI

Kansu yazısının devamında Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı yıllarda FETÖ'cü isimlerle olan temaslarını sıraladı.

6 maddelik listede Kılıçdaroğlu'nun ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ı Genel Merkez'de ağırlamasını, ABD ziyaretinde FETÖ temsilcileri ile yaptığı görüşmeyi, şu anda kırmızı bülten ile aranan ismi vekil yaptığı, FETÖ'den hüküm giyen ismi başdanışmanı yaptığı yer aldı.

Kansu'nun yazısındaki "İşte kanıtları" diyerek yazdığı 6 madde şu şekilde:

- Kılıçdaroğlu, 2012 başında Gülen casusluk örgütünün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşme, CHP’nin resmi sitesinde önce yer aldı, sonra silindi.

- Kılıçdaroğlu 2013’te ABD’ye ziyareti sırasında Gülen casusluk cemaatinin kuruluşları olan Rumi Forum ile Amerikan Türki Topluluğu (TAA) temsilcileriyle buluştu. Görüşmeye ilişkin olarak “Amerika’ya gelirken gönderilen hiçbir daveti reddetmedik. Onlar da bir davet verdi, gittik. Bize yaptıkları faaliyetleri anlattılar, çok memnun olduk” yanıtını verdi.

-Kılıçdaroğlu’nun çok memnun kaldığı FETÖ’cülerle bu görüşmeyi, yine Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekili yaptığı Aykan Erdemir örgütlemişti. Aynı gezide Aykan Erdemir, Kılıçdaroğlu tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle görüşmekle yetkilendirilmişti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası soruşturma dosyalarına göre Aykan Erdemir’in FETÖ’cü olduğu belirlendi. Kendisi kırmızı bültenle aranıyor.

- Kılıçdaroğlu, FETÖ davasından yargılanıp hüküm giyen Fatih Gürsul’u CHP genel başkan başdanışmanı yapmıştı. “Elinde belge olmadan Fethullah Gülen’e iftira atan yüzyılın müfterisidir. Bu büyük ahlaksızlıktır. Fethullah Gülen bilgedir, saygıyla selamlıyorum” diyen Muhammet Çakmak’ı da parti meclisi üyeliğine seçtirmişti.

- Kılıçdaroğlu, Mayıs 2015’te FETÖ’cü Zaman gazetesini ziyaret ederek gazetenin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı ile birlikte yemek yemişti. Ziyarette, CHP İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da bulunuyordu. Basında yer alan haberlere göre, Dumanlı, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’ları ile ilgili görüntüleri bu ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’na vermişti. Berberoğlu da konunun medyada yayımlanmasına aracılık etmişti. Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine kendisinin doğrudan sorumlu olduğu gelişmeler nedeniyle zorda kalan Kılıçdaroğlu, “adalet yürüyüşü”nü gerçekleştirmeyi seçmişti.

- 2013’te Fethullah Gülen, kalp ritmi bozukluğu yaşamıştı. Gülen, hastalığı nedeniyle kendisine geçmiş olsun diyenlere gazetelerde bir teşekkür ilanı yayımlamıştı. O ilanda, Kılıçdaroğlu’nun Zaman gazetesine birlikte gittiği Enis Berberoğlu ile bugün butlan kararı sonrası birlikte olduğu Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin’in de adları yer almıştı.