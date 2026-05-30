İzlanda'da doğdu İtalyan oldu: 2.02'lik dev Viking de resmen Sultanlar Ligi'nde

Eczacıbaşı Dynavit bir gün sonra bu kez de 1.95'lik Alman yıldızı açıkladı. Duyurusu şöyle yapıldı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Alman orta oyuncu Camilla Weitzel’i kadrosuna kattı. 2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır. Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur. Camilla Weitzel’e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."