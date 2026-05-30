İzlanda'da doğdu İtalyan oldu: 2.02'lik dev Viking de resmen Sultanlar Ligi'nde
Sultanlar Ligi'ne dünyaca ünlü bir yıldız daha geliyor. İmzayı attı, transfer resmen açıklandı.
Bayramın başından beri üst üste transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Eczacıbaşı Dynavit, ilk olarak Selin Adalı'yı açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında libero Selin Adalı’yı kadrosuna kattı. 2003 doğumlu Selin Adalı, libero pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerinde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker ve Beşiktaş formaları giyen Adalı, Sultanlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır. Selin Adalı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz.
Eczacıbaşı Dynavit bir gün sonra bu kez de 1.95'lik Alman yıldızı açıkladı. Duyurusu şöyle yapıldı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Alman orta oyuncu Camilla Weitzel’i kadrosuna kattı. 2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır. Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur. Camilla Weitzel’e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Bu transferden bir gün sonra bir daha. Bu kez de sıradaki isim Aleksandra Uzelac oldu: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Sırp smaçör Aleksandra Uzelac’ı kadrosuna kattı. 2004 doğumlu Aleksandra Uzelac, kariyerinde Bagljaš 023, OK Železničar, Fluminense FC ve Zeren Spor Kulübü formaları giymiştir. Sırbistan Milli Takımı’nın genç yaş kategorilerinde önemli başarılar yaşayan Uzelac, U19 Dünya Şampiyonası’nda “En İyi Smaçör” ödülünü aldı. A Milli Takım seviyesinde de Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında forma giymeye başladı. Smaçör pozisyonunda oynayan 188 cm boyundaki Sırp oyuncu, Sırbistan, Brezilya ve Türkiye’de edindiği deneyimle yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit formasının başarısı için mücadele edecektir."
Herkes bitti mi derken, dün bir bomba daha patladı: "Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa’yı kadrosuna kattı. Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giymiştir. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress’ Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası’nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle takımımıza katılmıştır. Japonya Milli Takımı formasıyla Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ve Voleybol Milletler Ligi gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Ishikawa, genç yaş kategorilerinde de önemli başarılara imza atmıştır. Mayu Ishikawa’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Ve bugün... Öyle bir transfer açıklandı ki, voleybol dünyasında büyük ses getirdi. İzlanda'da doğan, sonradan İtalyan vatandaşı olan ve İtalya Milli Takımı'nın temel direği haline gelen Ekaterina Antropova da resmen açıklandı.
2.02 boyundaki Viking devi, 23 yaşında. İtalya'nın en güçlü takımlarından Scandicci de oynuyordu. Daha öncesinde; SDYUSSHOR-Ekran, Volley Academy Sassuolo B ve Volley Academy Sassuolo kulüplerinde forma giydi.
Eczacıbaşı Kulübü'nden yapılan paylaşımda "İzlanda'da doğdu, Eczacı'lı oldu" ifadesi kullanıldı. Eczacıbaşı üst üste yaptığı transferlere Antropova'yı da ekleyerek yeni sezondaki iddiasını açıkca ortaya koydu.
Antropova da ilk açıklamasını şöyle yaptı: “Türkiye’de oynamak için çok heyecanlıyım. Kulüp daha çok bir aile gibi. Bu yüzden bunu deneyimleyeceğim için çok heyecanlıyım.”