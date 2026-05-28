15 yıllık dostlukta en kalabalık yıl: Yaren leylek 5 yavruyla yuvasına döndü
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nın "Leylek Köyü" ilan ettiği Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde bu yıl özel bir heyecan var. Balıkçı Adem Yılmaz'ın 15 yıllık dostu Yaren'in yuvasına 5 yavru birden geldi; ebeveyn leylekler Uluabat Gölü'nde aralıksız mesaide.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilmiş nadir yerleşim yerlerinden biri.
Bu köyü özel kılan hikayelerden biri, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren adlı leylek arasındaki 15 yıllık dostluk.
Yaren Leylek her yıl göç yolculuğunun ardından aynı köye, aynı yuvaya ve aynı balıkçı dostunun yanına dönüyor.
Bu yıl Yaren'in yuvasına 5 yavru birden geldi. Köyün en kalabalık yuvalarından biri oldu.
Günden güne büyüyen yavrular yuva içinde giderek hareketleniyor, anne ve baba leylek için yoğun bir beslenme mesaisi başladı.
Ebeveyn leylekler gün boyu neredeyse aralıksız şekilde yakındaki göle uçarak yavruları için yiyecek taşıyor.
Henüz gelişimlerinin başında olan yavrular kendi başlarına avlanamıyor, tüm besin ihtiyaçları anne ve babaya bağlı.
Yavruların sağlıklı büyümesi için ebeveyn leylekler ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar avlıyor.
Balıkların yanı sıra kurbağalar da menünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Sulak alanlardaki çeşitli böcek türleri de yavruların beslenme listesini tamamlıyor.
Leyleklerin avlanma alanı olan Uluabat Gölü ve çevresindeki sulak araziler, zengin biyoçeşitliliğiyle bu büyük aileyi doyurmaya yetiyor.
Yavru leylekler büyüdükçe besin ihtiyaçları da artıyor. Ebeveynlerin göle gidiş-dönüş sıklığı her hafta biraz daha yükseliyor.
Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş yalnızca Yaren'in yuvasına özgü değil. Köydeki onlarca leylek ailesi benzer bir dönemden geçiyor.
Köy sakinleri leyleklerle iç içe yaşamaya alışık. Çatılarda, direk tepelerinde ve ağaçlarda kurulan yuvalar köyün siluetinin parçası.
Balıkçı Adem Yılmaz 15 yıldır Yaren'i karşılıyor, besliyor ve gözlüyor.
Yılmaz'ın Yaren'le kurduğu dostluk medyada defalarca yer buldu ve Eskikaraağaç'ı Türkiye'nin en bilinen leylek köyü yaptı.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nın "Leylek Köyü" unvanı, Eskikaraağaç'ın doğal yaşam açısından taşıdığı değerin uluslararası tescili niteliğinde.
Bahar ve yaz aylarında köye gelen doğaseverler ve kuş gözlemcileri yavruların büyüme sürecini yakından takip ediyor.
Leyleklerin göç döngüsü her yıl aynı takvimde işliyor. Afrika'dan yola çıkan kuşlar baharla birlikte Anadolu'ya ulaşıyor, yaz boyunca üreme ve yavru yetiştirme dönemi sürüyor.
Yavru leylekler yeterince güçlendiğinde kanat çırpmaya başlayacak. İlk uçuş denemeleri köyün en heyecanlı anlarından biri olacak.
Sonbahar geldiğinde tüm aile güneye doğru göç yolculuğuna çıkacak. Yaren için bu, Adem Yılmaz'dan bir kez daha ayrılık demek.
Ancak 15 yıllık gelenek bozulmadı. Yaren her bahar geri dönüyor ve Eskikaraağaç'taki bu dostluğun bir yıl daha süreceğinin işaretini veriyor. (AA)