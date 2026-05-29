İstanbul yaz modunu açıyor: Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, aralıklı sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Sabah saatlerinde kent genelinde sıcaklık 18 derece ölçülürken, öğle saatlerinde termometrelerin 23 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

SICAKLIK 30 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece, gece ise 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı günü yer yer aralıklı yağmur geçişlerinin görülebileceği belirtilirken, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı bildirildi.

AKOM verilerine göre nem oranı yüzde 50 ile 90 arasında değişecek. Poyraz yönünden esecek rüzgarın saatte 5 ila 20 kilometre hızla etkili olması beklenirken, yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında olacağı belirtildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak açıklandı.

Açıklamada, bölgede çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün hakim olacağı, aralıklı sağanak yağış geçişlerinin beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının ise 24-28 derece aralığında, yaz değerlerine yakın seyredeceği kaydedildi.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre cumartesi günü parçalı ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günlerde yağış öngörülmezken, sıcaklıkların 23 ila 26 derece arasında değişeceği tahmin edildi.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR ARTACAK

Salı günü yer yer aralıklı yağmur geçişlerinin görülebileceği belirtilirken, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı bildirildi.