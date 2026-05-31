Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında adı geçiyordu: O da görev almayacağını ilan etti
CHP’de kurultaya ilişkin tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sında yer alacağı öne sürülen eski milletvekili Mehmet Tüm, parti içindeki ayrışmaların tarafı olmak istemediğini belirterek görev kabul etmeyeceğini açıkladı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, yeni yönetimde bazı milletvekilleri ve eski parti yöneticilerinin yer alacağı öne sürüldü.
Adı yeni MYK’da görev alacak isimler arasında geçen eski CHP milletvekili Mehmet Tüm ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi.
Yaklaşık 35 yıldır sosyal demokrasi, örgütlü mücadele ve parti içi demokrasinin savunucusu olduğunu belirten Tüm, siyasi yaşamı boyunca herhangi bir grubun ya da kişinin siyasetçisi olmadığını ifade etti. CHP’de milletvekilliği ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Tüm, bunu partinin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüğünü kaydetti.
Partide yaşanan iç tartışmaların ciddi bir ayrışmaya yol açtığını savunan Tüm, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık otuzbeş yıl sosyal demokrasinin, örgütlü mücadelenin ve parti içi demokrasinin savunucusu oldum. Siyasi yaşamım boyunca hiçbir zaman herhangi bir grubun, hizbin ya da kişinin siyasetçisi olmadım. Her zaman örgütün iradesini, önseçimi ve üyelerin söz hakkını savundum.
Cumhuriyet Halk Partisi bana siyasal yaşamımın en büyük onurlarını yaşattı. Önseçimden çıkarak milletvekili oldum, dört ayrı kurultayda hiçbir listenin parçası olmadan delegelerimizin özgür iradesiyle Parti Meclisi’ne seçildim. Bunu her zaman partimizin demokratik kültürünün bir sonucu olarak gördüm.
Partimizin en zor dönemlerinde dahi tek kaygımız CHP’nin kurumsal kimliğini ve toplumsal muhalefetin umudunu korumak olmuştur. Ancak bugün geldiğimiz noktada partimiz, iç tartışmaların gölgesinde ciddi bir ayrışma yaşamaktadır. Bu durum yalnızca partimize değil, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine de zarar vermektedir.
Bu koşullar altında, partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey yeni makamlar değil; ortak aklı, dayanışmayı ve birlik ruhunu yeniden inşa etmektir.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün bileşenleri ortak mücadele zemininde buluşmalı, kutuplaşmayı değil birliği büyütmelidir. Halkımızın beklentisi; kendi sorunlarına çözüm üretecek, güven veren ve iktidar hedefini büyüten güçlü bir CHP’dir. Bu nedenle partimiz vakit kaybetmeden kurultay sürecini işletmeli, örgütün iradesine başvurmalı ve tüm tartışmaları demokratik zeminde sonuçlandırmalıdır. Çünkü CHP’nin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir ve ona gönül veren milyonlardır."